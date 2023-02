Alfredo Adame vuelve a generar polémica tras confesar que mató a un hombre cuando era menor. Esto lo dijo en una entrevista televisiva, alegando que fue en defensa propia y que no se arrepiente de sus actos. Esto le podría traer problemas con la justicia al contar con lujos y detalles sobre el crimen.

En una entrevista para Radio Fórmula, el polémico conductor relató los supuestos hechos que causaron gran revuelo en la farándula de México. “El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello”, comienza.

Posteriormente, agregó que el “cuate” se va de espaldas y los demás se hacen para atrás. Pocos días después, un amigo le comentó que se había muerto el de la bronca y era el hijo de un abogado de un supuesto mafioso y prominente, según dijo en diálogo con la periodista Maxine Woodside.

En ese contexto, Adame señaló que fue un momento de ira y descontrol, calificándolo de “accidente” al quitarle la vida a un hombre. Esto lo guardó “bajo 7 llaves” por varios años, pero por fin se atrevió a contarlo.

El actor destacó que tuvieron que esconderlo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por un año por temor a represalias. “Regresé, nunca pasó nada. Hasta hace unos 10 o 12 años llegó un cuate y me dijo que él era su primo; yo tenía 17 años”.

No se arrepiente de sus actos

Tras las polémicas declaraciones en Radio Fórmula, Alfredo Adame atendió el teléfono de la producción del programa “Hoy día” para más contar más detalles de lo sucedido y, sobre todo, si está arrepentido luego de años.

“Si tú me preguntas: ‘¿te arrepientes?’ Pues no me arrepiento, fue en defensa propia. Yo era menor de edad, eran 6 cuates contra nosotros”, finalizó.

