A poco más de un año de someterse a una liposucción, Andrea San Martín reveló que actualmente volvió a tener problemas con el sobrepeso, por lo que decidió someterse a un ‘balón gástrico’ para recuperar su figura.

La modelo recurrió a las redes sociales para compartir esta noticia con sus seguidores y, además, explicó los motivos que la llevaron a tener 13 kilos de sobrepeso.

“He estado atravesando por cosas, de las que no voy a hablar, específicamente a nivel emocional, que no han sido fáciles y que con ayuda estoy sobrellevando, sin embargo, esto me ha generado una ansiedad brutal, que no puedo controlarla como usualmente podía, es un trabajo mental bastante difícil en momentos de presión y de estrés”, comentó la exconductora de “La Banda del Chino”.

La influencer también explicó que decidió someterse a esta cirugía debido a que su sobrepeso ya le estaba generando problemas de salud, a eso se suma que en su familia hay antecedentes de enfermedades crónicas.

“En mi familia tengo antecedentes fuertes y cercanos de diabetes y tiroides, entre otras enfermedades”, comentó.

Andrea San Martín habla de su salud mental

Finalmente, Andrea San Martín reconoció que si bien la alimentación y los ejercicios son la base para un estilo de vida saludable, a veces se requiere este tipo de ‘ayudita’ para llegar al peso ideal.

“Ya sea con ejercicios, buena alimentación, que al final es la única salida, te operes o no te operes, al final todo te deriva a que tienes que mantener una buena alimentación y tener una rutina de ejercicios, pero a veces se necesita ayuda y este es mi caso”, acotó.

