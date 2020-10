Carmen Salinas es sin duda uno de los personajes más controvertidos de México, no sólo por su papel de actriz en varias telenovelas, sino porque le gusta opinar sobre diversos temas polémicos y de sus compañeros actores; además, de estar inmersa en política, ya que actualmente es diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque siempre se ha mostrado como una mujer muy fuerte, su vida ha estado marcada por la tragedia ya que sufrió la pérdida de varios hijos tras sufrir abortos, partos prematuros y el ataque del cáncer en su seno familiar. A continuación, te contamos su calvario.

PERDIÓ A SUS HIJOS

Después casarse a los 16 años con el músico Pedro Plascencia Ramírez, con quien llegó a tener dos hijos, la actriz, debido a que era una adolescente, no podía concebir y sufrió cinco abortos cuando llevaba embarazos de más de tres meses. “Yo lloraba mucho”, señaló en una entrevista en 2011 en Las Estrellas.

Pero lo más trágico aún estaba por venir: uno de sus hijos dejó de existir ni bien nació y su esposo tuvo que llevárselo al verla desesperada. “Se me murió mi bebé sietemesino, aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía ‘tráeme botellas de agua caliente’, pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir. Cuando llegó mi esposo y me vio cargando a mi bebito muerto me lo quitó de las manos, lo velamos y al día siguiente lo sepultó en el panteón de Dolores”, contó a Telemundo.

OTRO DURO GOLPE LLEGÓ

Finalmente, la actriz pudo tener sus hijos, pero en 1993 le informaron que el mayor tenía cáncer terminal en los pulmones. “Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir”.

Él dejó de existir a los 37 años en 1994. Su fallecimiento dejo devastada a Salinas y renunció a hacer comediante. “Al morir él, ya no pude hacer las imitaciones que las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. ¡Ya no quise hacerlas!”.

Sin embargo, no era la primera vez que esta enfermedad tocaba a su familia, pues su padre y madre murieron a causa del mal. Asimismo, afectó a su hermana, su exesposo el pianista Pedro Plascencia Ramírez, su mejor amigo y asistente Juan ‘El Chato’ Cejudo.

