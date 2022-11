Florinda Meza recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en el que recuerda al humorista Roberto Gómez Bolaños a ocho años de su partida. En el clip, la actriz mexicana reveló fotografías inéditas de su relación con “Chespirito”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un emotivo video donde aparece en la sala de su casa, rodeada de fotografías de Roberto Gómez Bolaños, y dedica un emotivo mensaje en su memoria.

“Este 28 de noviembre se cumplen 8 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Rober. Santo Dios, que pérdida tan grande, siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando era niña decía: ‘el ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si lo acuestas es infinito’”, contó Meza.

“Ahora no me parece tan festivo porque al reloj de arena de mi ‘Rober’ hace ocho años se le acabaron los granitos. Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana, frente a su foto, le digo: ‘buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta”, añadió.

Finalmente, Florinda Meza no pudo contener las lágrimas al revelar que extraña mucho a Roberto Gómez Bolaños. “Gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante”, puntualizó antes de terminar su mensaje.

Como se recuerda, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”, falleció un viernes 28 de noviembre de 2014 debido a una insuficiencia cardiaca. En aquel entonces él tenía 85 años. Su legado será recordado gracias a sus personajes populares como “El Chavo del ocho”.

