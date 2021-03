Han pasado ya casi 20 años desde que la primera película de Harry Potter fue estrenada; sin embargo, los fans siguen recordando a Daniel Jacob Radcliffe, protagonista de la saga, como el pequeño mago de Hogwarts, a pesar de que esto no sea del total agrado del actor.

Así lo dio a conocer el propio artista británico, quien dijo que, aunque sus seguidores recuerden con mucho cariño su interpretación en la exitosa saga cinematográfica, se encuentra en un momento de su vida en el que ya no desea volver a revivir esas épocas pasadas. “Estoy muy avergonzado en lo referente a mi actuación, obviamente”, explicó Radcliffe en conversación con Digital Spy. “Para mí, es como preguntar: ‘¿cómo te sientes respecto a tu adolescencia?’. Hay tanto ahí mezclado que es casi imposible distinguir un sentimiento”.

Asimismo, mencionó que, aunque cree que su trabajo en la película pudo haber sido mejor, se siente muy afortunado de haber vivido una experiencia como tal. “Me mostró lo que quiero hacer el resto de mi vida. Encontrar lo que amas tan joven es ser muy afortunado”, agregó.

Aunque el éxito de Harry Potter trajo consigo una gran popularidad, no solo para él, sino también para sus compañeros, los problemas personales no fueron ajenos. Radcliffe reveló que, tras el fin de Harry Potter, tuvo graves problemas de adicción debido a que no tenía idea de qué era lo que deparaba su futuro. “Se bebió mucho al final de Potter, y cuando terminó, fue un momento de pánico. No sabía que iba a hacer a continuación, y no estaba lo suficientemente cómodo como para mantenerme sobrio”, dijo en una entrevista con BBC Radio 4.

Afortunadamente, pudo superar esta situación gracias al apoyo de su familia y amigos.

Harry Potter, un éxito total no solo de librerías, sino también del cine

Si bien hay siete libros, se hicieron ocho películas, porque el último volumen se dividió en dos filmes. Los siete volúmenes de la saga se tradujeron a 79 lenguas en 200 países y vendieron en total unos 450 millones de ejemplares desde su aparición en 1997, según la editorial británica Bloomsbury.

La primera edición del primer volumen tuvo una tirada de 1000 ejemplares (convertidos hoy en tesoros para los coleccionistas) y le valió a J.K. Rowling un contrato de 1,500 libras (US$ 1,900, 1,700 euros).

Según datos del sitio www.statisticbrain.com de setiembre de 2016, las películas recaudaron 7200 millones (6450 millones de euros), los libros otros 7700 millones (6900 millones de euros) y los productos derivados 7300 millones de dólares (6500 millones de euros).

