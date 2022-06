El príncipe Guillermo de Cambridge, quien cumple 40 años hoy, contó cómo su madre, la princesa Diana de Gales, lo inspiró para una iniciativa que coincidió con el día de su cumpleaños. En la víspera de su onomástico, el nieto de la reina Isabel II del Reino Unido apareció en las calles de Londres vendiendo ejemplares de la revista The Big Issue, que editan personas sin techo.

El príncipe Guillermo no solo salió a la calle con el vendedor Dave Martin para vender 32 ejemplares de la publicación, sino que también apareción en la portada de la edición de esta semana de la revista.

Luego visitó The Passage, una ONG que brinda servicios para prevenir y terminar con la falta de vivienda, y un lugar que es importante para Guillermo. Fue su visita a la organización con su madre y su hermano, el príncipe Enrique de Sussex, hace casi 30 años, lo que despertó su pasión por ayudar a las personas sin techo.

Cómo Guillermo se inspiró en Diana

“Tenía 11 años cuando visité por primera vez un refugio para personas sin hogar con mi madre, quien en su propio estilo inimitable estaba decidida a arrojar luz sobre un problema pasado por alto e incomprendido”, escribió el padre de tres hijos en un artículo publicado en la revista.

“En los 30 años transcurridos desde entonces, he visto innumerables proyectos en este espacio crecer cada vez más, incluidas organizaciones benéficas de las que he tenido el honor de ser patrocinador. Se han lanzado nuevas iniciativas en todo el país, algunas han funcionado, otras no. Pero The Big Issue , quizás ahora la más inmediatamente reconocible de estas organizaciones, sin duda ha tenido un impacto”, agregó.

Guillermo como vendedor de revistas

El príncipe Guillermo reveló que tras hablar con los vendedores de The Big Issue, quiso ofrecer su tiempo. “Quería experimentar el otro lado y ver cómo era ser un vendedor de revistas“, comparte. “Mi tiempo fue verdaderamente revelador. Tuve la suerte de reunirme con Dave en un día cálido y soleado de junio. La gente reconoció una cara familiar y estaban felices de comprarme. Pero ese no es el caso de la gran mayoría de los vendedores de revistas, que ofrecen las publicaciones durante todo el año, incluso durante los fríos meses de invierno, y los transeúntes apenas y les prestan atención”, explicó.

El miembro de la familia real británica señaló que quiere trabajar para ayudar a eliminar el estigma que conlleva la falta de vivienda y elogió a la publicación por ser un lugar para comenzar.

“Cuando hablo contigo o con alguien que ha estado viviendo en las calles, empiezas a ver al ser humano y las dificultades por las que has pasado”, dijo Guillermo. “Todavía hay un tabú sobre la falta de vivienda. Creo que el lado de la salud mental de las cosas asusta a la gente. Tenemos que abordar todo esto para ayudar a humanizar a quienes viven sin hogar. A mucha gente no le iría tan bien como a ti.”, agregó.

