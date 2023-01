El 11 de enero es una fecha en la que Gerard Piqué difícilmente olvidará, puesto que Shakira se volvió tendencia tras estrenar su última canción con colaboración del argentino Bizarrap, en la que arremete hacia su persona y también contra su actual novia, Clara Chía Martí. La ‘tiradera’ ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Celebridades como Natti Natasha, Alejandro Sanz y Belinda se mostraron a favor de la nueva canción de la intérprete colombiana, pero también hubo algunos críticos que no se guardaron nada.

Uno de ello es el polémico conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante, quien tildó de “clasista” por menospreciar algunas marcas reconocidas. Esto lo dijo durante la transmisión de este jueves en “Sale el sol”.

“Si se ve clasista el momento en que dice: ‘Cambiaste un Rolex por un Casio’ o sea el Casio es un reloj muy económico, muy sencillo, que cualquiera podemos traer”, precisó el presentador de televisión.

¿Fue el único comentario que tuvo al respecto? por supuesto que no. Adolfo Gustavo, fiel a su estilo, se mostró sorprendido de la fortaleza de la intérprete de “Loba”, “Te felicito” y “Waka Waka” al seguir como si nada pese a la ruptura amorosa.

“La veo guapa, la veo, esa palabra que no me gusta mucho... empoderada. A Piqué le destrozó la carrera el día de ayer”, finalizó. Sin duda alguna, no será la primera ni la última persona en criticar la ‘tiradera’ en colaboración con BZRP Music Sessions #53.

Respuesta de Piqué

Tras el éxito rotundo de la ‘tiradera’ de Shakira, Gerard Piqué utilizó su cuenta de Twitter para publicar un enigmático mensaje.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

“Mañana a las 21h, Chup Chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, escribió el exfutbolista, post que rápidamente se viralizó en las diversas redes sociales.

Cabe mencionar que horas antes del estreno oficial de la nueva canción de Shakira, el español tuiteó unos emojis de circo y cara de payaso. ¿Indirecta para su expareja?

