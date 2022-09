Tras la sentida muerte, el pasado jueves 8 de septiembre, de Isabel II del Reino Unido, no han dejado de surgir anécdotas acerca de los últimos días de la reina más longeva de la historia de Reino Unido. Una de ellas la ha revelado el diario británico Daily Mirror, que recoge cuáles fueron los detalles del último retrato oficial que se hizo al soberana semanas antes de su partida.

El fotógrafo Ranald Mackechnie fue quien habló con el mencionado medio sobre el último retrato oficial de la monarca británica, que se tomó el pasado mes de mayo en el Castillo de Windsor, justo antes de las celebraciones del Jubileo de Platino por el 70 aniversario de la coronación de Isabel II.

El último retrato de lsabel II

“Ella llegó y entró y nos saludamos. Luego ella simplemente me mira y dice: ‘¿Qué quieres?’. Le dije: ‘Bueno, quiero que sonría y que parezca feliz’. Me miró y dijo: ‘Bueno, no puedes obligarme’”, reveló Mackechnie. “Le dije: ‘Bueno, podría intentarlo’, y ella se rió”, concluyó el retratista.

Mackechnie agregó que la reina había posado para numerosos retratos a lo largo de los años, y que era una persona “se lo ponía fácil” al fotógrafo. En las fotos, llevaba un traje azul y sus perlas características, que Kate Middleton usó poco después.

Ranald Mackechnie también estaba detrás de la fotografía especial que fue encargada para marcar el inicio del fin de semana de celebración del Jubileo de Platino en junio. El retrato fue tomado en el Vestíbulo de Victoria en el Castillo de Windsor el 25 de mayo.

El retrato de Isabel II del Reino Unido por su Jubileo de Platino. (Foto: EFE/Twitter The Royal Family/Ranald Mackechnie)

El autor del retrato de Isabel II

Mackechnie retrató a la reina Isabel II más de una vez. Otra de sus imágenes icónicas de los últimos años: en enero de 2020 posó junto a su hijo mayor, Carlos, su nieto Guillermo y el hijo mayor de este, Jorge, es decir, los tres miembros de la familia real británica que la sucedieron.

En su cuenta de Instagram, Mackechnie se mostró “encantado” con el encargo de retratar a la familia real británica. “Si mi padre todavía estuviera por aquí creo que esto le habría terminado de convencer de que no cometí un inmenso error eligiendo la fotografía como profesión”, escribió aquella vez.

