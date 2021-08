Hay recuerdos que valen la pena conservarse con el tiempo, pero ¿es necesario conservar las fotos de tu expareja en redes sociales? Desde que anunció oficialmente su ruptura con Alex Rodríguez, el pasado 15 de abril, muchos se preguntaban en qué momento Jennifer Lopez depuraría su cuenta en Instagram para borrar las románticas instantáneas que aún mantenía con A-Rod, más aún cuando Ben Affleck ya había retornado a su vida. Tuvieron que pasar varias semanas, mostrar una foto besando al actor de ‘Batman’ y hasta empezar a buscar mansión para vivir juntos, para que por fin JLo decidiera sacar todo rastro del exjugador de fútbol americano.

Tras varios intentos por salvar su relación, ambos decidieron ponerle punto final. Si bien la ‘Diva del Bronx’ lo apartó de su vida personal, aún había rastro de su historia de amor en Internet, hasta este sábado 14 de agosto que quitó todas las fotos y hasta dejó de seguirlo en sus cuentas oficiales.

El adiós definitivo a Alex Rodríguez

Tuvieron que pasar cuatro meses desde que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron para que esto sucediera. Además, coindice con el retorno de las vacaciones que la cantante disfrutó por Europa junto a Ben Affleck y que el exjugador de los New York Yankees fuera fotografiado en un lujoso yate con Melanie Collins.

Hace unas semanas en medio de la promoción de su reciente éxito ‘Cambia el paso’, JLo brindó unas declaraciones que muchos interpretaron como la primera vez que se refería al fin de su romance con A-rod.

“Una vez te te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar (...) A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas”, explicó.

Así luce el Instagram de JLo sin A-Rod presente

Jennifer Lopez borró la foto junto a Alex Rodríguez el día que cantó en el Capitolio durante la investidura de Joe Biden. (Foto: @jlo / Instagram)

Jennifer Lopez borró la romántica foto que tenía con Alex Rodríguez en República Dominicana. (Foto: @jlo / Instagram)





Tras terminar con Alex Rodríguez, Jennifer Lopez volvió a reencontrarse con Ben Affleck, su amor de hace 17 años. Esto dejó “en shock” a su ex, pues aún tenía esperanzas de retomar la relación con ella. Luego de varias semanas de salida por fin confirmaron que son pareja en el cumpleaños 52 de la cantante, el último 24 de julio. Ellos se conocieron y enamoraron en el set de grabación de ‘Gigli’ y tras sus planes de boda, cancelaron la unión en 2003. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.