Desde que se anunció el fin de su matrimonio de casi 7 años con Kanye West el pasado 19 de febrero, hay un nombre que no deja de ser vinculado a la celebridad Kim Kardashian . Se trata de Van Jones, comentarista de CNN, quien a sus 52 años está muy cercado a la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, ¿por qué y quién es él?

Según explica Page Six, ambos personajes están frecuentándose desde enero de este año y The Mirror agrega que la empresaria de 40 años ha hecho que sus fanáticos piensen que está saliendo con él en medio de su divorcio.

Los rumores han aumentado en la medida que la hermana de Kourtney Kardashian continúa su preparación para convertirse en abogada y Van Jones es un gran apoyo.

El perfil de Van Jones

Van Jones es comentarista y presentador de CNN, además de ganador de un Emmy. Se separó de su esposa Jana Carter en mayo de 2018 y el divorcio se dio en junio de 2019. Eso no es todo, pues es abogado, autor de best-sellers y cofundador de varias organizaciones sin fines de lucro. Al igual que Kim Kardashian, está luchando por la justicia social y busca una reforma de la justicia penal.

Ambas celebridades se conocieron en 2018 cuando ella estaba en la Casa Blanca tratando de conseguir un perdón para Alice Johnson. Page Six agregó que ese mismo año, él la invitó a aparecer en su programa de CNN, ‘The Van Jones Show’, para discutir su trabajo para la reforma carcelaria en Estados Unidos y sus reuniones con el presidente Donald Trump.

El día que Kim Kardashian fue entrevistada por Van Jones después de reunirse con el presidente Trump. (Foto: captura YouTube CNN)

El interés de Van Jones por Kim Kardashian no quedó ahí, pues en un episodio de 2019 de ‘Mira lo que sucede en vivo’, le dijo a Andy Cohen que ella era «brillante», que se comunicaban más de una vez a la semana y que sería una gran abogada.