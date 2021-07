No es novedad que la relación entre los duques de Sussex y realeza no es para nada buena y menos aún ahora que Enrique de Sussex acaba de anunciar que va a escribir su autobiografía, un libro que se publicará el próximo año. Las últimas polémicas que ha protagonizado junto con Meghan de Sussex han hecho que ambos ya no sean del agrado de la familia real británica.

Quizás sea este el motivo por el que la biografía de Meghan a través de la web del Palacio de Buckingham esté congelada desde hace meses, como si no hubiese hecho nada importante. Y eso que ha publicado su primer libro infantil, ‘The Bench’. La acogida de este, que salió a la venta el pasado mes de junio, no fue la esperada. No se encuentra ni siquiera entre los 200 más vendidos de Amazon.

“La duquesa de Sussex, nacida como Rachel Meghan Markle, se casó con el príncipe Enrique en la capilla de San Jorge, en Windsor, en mayo de 2018. El duque y la duquesa tienen un hijo, Archie Mountbatten-Windsor”, se puede leer en la web.

La biografía de Meghan de Sussex en el sitio web de Buckingham Palace.

No es la primera ocasión que la exactriz sufre un desaire por parte del Palacio de Buckingham. Hace unos días se conoció de que el sitio web de la familia real británica demoró casi dos meses en añadir oficialmente a la hija de Enrique y Meghan, Lilibet Diana, a la línea de sucesión al trono.

Los escritores Omid Scobie y Carolyn Durand sí añadirán nuevos capítulos al best-seller Finding Freedom como el aborto de la pareja, la polémica entrevista a Oprah Winfrey, sus acuerdos millonarios con Spotify y Netflix, el nacimiento de Lilibet Diana o la muerte del duque de Edimburgo.