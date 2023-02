En 2014, Meghan de Sussex lanzó un blog llamado The Tig en el que publicaba artículos sobre estilo de vida. Aunque lo cerró en abril de 2017, seis meses después de que su relación con el príncipe Enrique de Sussex se hiciera pública, las publicaciones se conservaron y de vez en cuando vuelven a circular algunos polémicos fragmentos, entre ellos uno que la contradice.

El Daily Mail recuperó un artículo del blog de 2014 en la que hacía referencia a la boda del príncipe Guillermo con Catalina de Gales en 2011, citándola como prueba de que Meghan no podía estar diciendo la verdad cuando afirmó que no sabía mucho sobre la realeza antes de conocer a Harry.

En un artículo del blog, Meghan mencionó que de niña le encantaban las princesas de armas tomar. También comentó que la idea de ser una “princesa” sigue ejerciendo poder en los adultos: “Las mujeres adultas parecen conservar esta fantasía infantil. No hay más que ver la pompa y circunstancia que rodearon la boda real y la cobertura interminable sobre la princesa Kate”.

Esta imagen sin fecha y sin ubicación publicada por la plataforma de transmisión Netflix muestra al príncipe Harry y Meghan besándose en una escena de un documental. (AFP).

¿'Googleó' Meghan a la familia real antes de casarse con Harry?

Para el Daily Mail, esto “implica que no solo sabía exactamente quiénes formaban parte de la realeza, sino que ya tenía fuertes convicciones con respecto a la monarquía y sus muchas tradiciones, todo ello años antes de conocer a su futuro esposo”.

La polémica tiene su origen en unas declaraciones que hizo en marzo de 2021 en su entrevista con Oprah Winfrey, en las que Meghan afirmó que, al ser estadounidense, no sabía demasiado sobre lo que implicaría pasar a formar parte de la familia real británica. “No investigué nada sobre lo que conllevaría hacerlo. No sentí la necesidad porque él me iba contando todo lo que necesitaba saber”, aseguró Meghan.

En la entrevista con Oprah, Meghan menciona a Google un poco más adelante, al abordar el momento en el que tuvo que aprenderse la letra del himno de Inglaterra y las oraciones que necesitaría para asistir a alguna misa. “Y ahí estaba yo a las tantas de la noche, googleando ‘cuál es el himno’, y pensando ‘tengo que aprendérmelo”.

Meghan sabía quiénes eran los miembros de la realeza británica antes de conocer a su esposo, como vemos en la entrada del blog y en aquel video de la primavera de 2016 que aparece en Harry & Meghan, la docuserie de Netflix, cuando le piden que elija entre Guillermo y Harry, y ella elige a Harry.

Síguenos en nuestras redes sociales: