“Keeping Up With The Kardashians” es un programa muy popular en todo el mundo que muestra la vida cotidiana de la familia Kardashian-Jenner desde 2007, año en que los integrantes de este clan han estado presentes en los hogares a través de la pantalla chica.

A pesar de que han pasado más de 12 años desde su lanzamiento, quienes siguen el reality show recuerdan varios pasajes peculiares que se transmitieron, uno de ellos es aquel donde aparece un indigente y la reacción que tuvieron las famosas.

El momento en el que Shorty aparece con su nuevo look (Foto: Captura de E! Entertainment Television)

LA LLEGADA DE UN VAGABUNDO

La llegada de este inesperado personaje al programa ocurrió en la primera temporada cuando se ubicó fuera de la tienda de ropa que tenían las Kardashian en Los Ángeles. Las dueñas no se habían percatado de su presencia hasta que varios clientes empezaron a quejarse, motivo por el cual le solicitaron que se retire.

Sin mediar palabra, el hombre cogió sus maletas y empezó a abandonar el espacio, mientras hacía esto, se le cayó su chompa, algo que fue visto por Khloé, quien lo alcanzó para entregársela.

Tras ello y ver que éste se alejaba, algo la había marcado, pues empezó a sentirse mal por haber hecho retirarse a esa persona sin consultarle si necesitaba algo.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Shorty se despide de las hermanas (Foto: Captura de E! Entertainment Television)

BUSCARON AL INDIGENTE

Khloé sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados y decidió salir a buscarlo con su hermana Kourtney. Finalmente, lo hallaron y llevaron a su mansión para que se aseara, le corten el cabello y afeiten la barba, lo vistieran con otra ropa, para posteriormente llevarlo al dentista. Este acto de bondad emocionó a quienes miran el programa.

En las imágenes se ve a Shorty, como se llamaba, completamente cambiado y se despidió muy emocionado de las hermanas, quienes le regalaron brazalete.

¿QUÉ PASÓ CON SHORTY?

Como ha pasado bastante tiempo, los seguidores de “Keeping Up With The Kardashians” quieren saber qué ha sido de Shorty.

Lamentablemente, no se saben muchos detalles de su paradero desde que fue visto con las hermanas Kardashian. En redes sociales, la gente comentó que lo han visto en las calles de Los Ángeles como vagabundo.

