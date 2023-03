Mucho se ha hablado de los miembros de la familia real británica y su decisión de no usar el cinturón de seguridad mientras conducen. En varias ocasiones han sido fotografiados en sus vehículos sin llevar puestos el elemento de seguridad. Si bien las fotos siempre causan controversia, puede haber una buena razón por la cual la realeza no use cinturones de seguridad.

Según reveló el ex oficial de protección real Simon Morgan a la revista Hello!, tales decisiones siempre se tomaban caso por caso. A veces, los royals de la familia real británica no están atados por su propia seguridad, por ejemplo, si necesitan escapar rápidamente en caso de presentarse una emergencia.

“Siempre hay anomalías”, explicó Simon. “En la matriz de amenazas y riesgos es cuestión de mirar cada situación individual para decidir cuál es la mejor manera de lograr lo que se necesita lograr. Por ejemplo, considerar que una entrada o salida rápida de un vehículo es más fácil cuando las personas no están atatadas a los cinturones de seguridad“, indicó.

El príncipe Guillermo y Catalina de Gales sin cinturón de seguridad. (Foto: Pexels)

Cuestión de seguridad

Simon continuó diciendo que a veces se debe tener en cuenta la apariencia de la realeza o sus preferencias personales. “Además, ¿qué tiene de significativo este evento o situación? ¿Es importante el aspecto y la apariencia de una persona? Y también la elección de una persona”, dijo. “La protección es un área muy particular de la vigilancia y hay muchas áreas grises, pero siempre estás juzgando cada situación para sopesar los riesgos y amenazas con los resultados que estás tratando de lograr”, explicó.

Muchos se cuestionan si la realeza está exenta de cumplir la ley y la respuesta es que no. El rey Carlos III y su familia no reciben un trato preferencial, pero hay momentos en los que no están legalmente obligados a usar el cinturón de seguridad. Estos incluyen cuando “una persona está involucrada en una caravaa organizada por o en nombre de la Corona o que se lleva a cabo de manera habitual”.

Los ciudadanos, incluida la realeza, también están exentos si su vehículo no tiene cinturones de seguridad. Este sería el caso de los coches clásico de los que la familia real británica tiene varios.

Síguenos en nuestras redes sociales: