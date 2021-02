Sandra Valle, exesposa del actor Andrés García tuvo que ser ingresada en el hospital. Por el momento, no se sabe el motivo por el que tuvo que ser internada de emergencia, pero su hijo, Leonardo, mandó un mensaje breve en el que pide por su mamá.

El anuncio se dio a conocer poco después de que Leonardo García publicara una imagen en donde aparecen su mamá, su papá y otra persona más, disfrutando de la tarde. Si bien el hijo de García no ha dado detalles de lo ocurrido, las imágenes muestran a Sandra Valle en una cama del hospital siendo atendida por un doctor.

QUIÉN ES SANDRA VALE

Sandra Valle, nacida en Estados Unidos, fue la primera esposa de Andrés García, el actor originario de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y radicado en México.

Valle y García se casaron en 1967, tan solo siete días después de haberla conocido en Acapulco. Fruto del romance tuvieron dos hijos: Andrés García Jr. y Leonardo.

Sandra Valle fue hospitalizada, pero no se ha dado más detalles al respecto (Foto: Instagram/Leonardo García)

Tras separarse de Sandra Valle, el galán de telenovelas tuvo tres esposas. En 1974, se casó con Fernanda Ampudia, relación de la cual nació la actriz y presentadora de televisión Andrea García. En 1980, García contrajo matrimonio con Sonia Infante, de quién se divorció 12 años después. En 2013, el actor se enlazó con Margarita Portillo, de quien se separó en 2018.

Cabe mencionar que, si bien Andrés García es conocido por ser un hombre que ha tenido muchas relaciones, otra característica de él es que no suele hablar sobre las mismas, menos sobre sus parejas y exparejas.

Sandra Valle, nacida en Estados Unidos, fue la primera esposa de Andrés García, el actor originario de Santiago de los Caballeros, República Dominicana (Foto: Instagram/Leonardo García)

SANDRA VALLE EN EL TESTAMENTO DE ANDRÉS GARCÍA

Por otro lado, hace unos meses, la noticia que el actor ya había redactado su herencia causó gran polémica en México, sobre todo, a partir de una declaraciones de Roberto Palazuelos, quien se supo será el responsable que la voluntad de García se cumpla.

De acuerdo a Andrés García su herencia se repartirá de tal manera que le corresponda 10 por ciento a su exesposa, Sandra Vale, mamá de Andrés y Leonardo.

“Aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados y he tenido cuatro matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije (a Palazuelos): ‘Vas a tener qué administrar tú, y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de que en lugar de darles un 20 por ciento, les doy un 15 por ciento, y le quito un 5 por ciento a cada uno, para que le quede un 10 por ciento a su mamá’”, manifestó el actor durante una entrevista.