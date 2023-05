Andrés García fue un actor nacido en República Dominicana que destacó por su gran profesionalismo en el mundo de las cámaras, los sets y los guiones. Además, es recordado por su primer matrimonio con Sandra Vale, con quien convivió algunos años. Precisamente, la mujer estuvo en el funeral del histrión, aunque poco es lo que se ha hablado de su divorcio ¿Qué se sabe de eso?

Andrés García y Sandra Vale tuvieron un romance durante los años 60 y fue en 1967 cuando decidieron casarse luego de una semana de haberse conocido en el balneario de Acapulco. La relación sentimental fue una de las mejores y producto de ella nacieron sus hijos Andrés y Leonardo.

Años después la relación empezó a quebrarse lo que terminó con su separación. Posteriormente, el reconocido actor iniciaría un nuevo romance con Fernanda Amapudia. Con el pasar de los años, el artista tuvo otras relaciones sentimentales con Sonia Infante y finalmente con Margarita Portillo.

Sin embargo, muchos se preguntan si realmente García se separó definitivamente de Vale, pues se conoció un documento que ha sorprendido a todos.

Andrés García pasó sus últimos días junto a Margarita Portillo, su última esposa (Foto: Andrés García / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DEL SUPUESTO DIVORCIO ENTRE GARCÍA Y VALE?

De acuerdo a SDP Noticias, Roberto Palazuelos adelantó que Margarita Portillo y sus hijos no podrían recibir ninguna herencia que dejó el actor, siempre y cuando su primera esposa pueda luchar por la fortuna.

Y es que el citado medio ha señalado que, según versión de Palazuelos, Andrés García no estuvo divorciado de manera legal con Sandra Vale.

Asimismo, el programa “De Primera Mano” difundió el acta de matrimonio donde se precisa, según SDP Noticias, que García estuvo casado con Vale hasta los últimos días de vida.

Sandra Valle fue la primera esposa del actor Andrés García, con el cual se casó en 1967 y tuvo par de hijos, Andrés y Leonardo (Foto: Instagram/Leonardo García)

¿POR QUÉ MARGARITA PORTILLO PODRÍA NO RECIBIR HERENCIA DE ANDRÉS GARCÍA, SEGÚN ROBERTO PALAZUELOS?

El programa Chismorreo emitió un video donde se aprecia a Roberto Palazuelos dirigirse a Margarita Portillo, la última esposa de Andrés García.

“Tú no tienes personalidad jurídica, porque tú no eres la esposa, tú eres bígama. En el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado. Sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale de García”, indicó Palazuelos.

También dijo que cuando García se casó con Vale lo hicieron con bienes mancomunados, a diferencia de como se hizo con Margarita con bienes separados.

“Sandra Vale es la legítima esposa y es la legitima adueña de la mitad de las cosas que Andrés García adquirió en vida”, anotó

📺 #Chismorreo | Roberto Palazuelos le contesta a Margarita Portillo y asegura que ésta no es la esposa legítima de Andrés García. 😱 pic.twitter.com/2HFqf3rJcG — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 24, 2023

SANDRA VALE EN EL TESTAMENTO DE ANDRÉS GARCÍA

Andrés García incluyó en su testamento a su exesposa Sandra Vale, a quien tiene gran estima.

“Aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados y he tenido cuatro matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije (a Palazuelos): ‘Vas a tener que administrar tú y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de que en lugar de darles un 20 por ciento, les doy un 15 por ciento, y le quito un 5 por ciento a cada uno para que le quede un 10 por ciento a su mamá’”, manifestó el actor durante una entrevista.

DATOS PERSONALES DE ANDRÉS GARCÍA

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1941.

24 de mayo de 1941. Lugar de nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana. Edad: 81 años.

81 años. Ocupación: Actor.

Actor. Idiomas que habla: español e inglés.

español e inglés. Hijos: Andrés García Jr., Andrea García, Leonardo García