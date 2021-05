¿Te imaginas hacer ‘match’ con un famoso actor de Hollywood en una aplicación de citas y rechazarlo creyendo que se trata de un perfil falso solo para descubrir que realmente se trataba de él? Eso fue lo que exactamente le ocurrió a Nivine Jay, una joven de Estados Unidos que relató en video viral de TikTok su experiencia de haberse dado el lujo de eliminar la solicitud de amistad de Ben Affleck y recibir un mensaje de su parte preguntándole el por qué.

Bajo el título “Pensando en la vez que Ben Affleck y yo coincidimos en Raya y pensé que era alguien que se hacía pasar por él, así que eliminé su solicitud y me envió un video en Instagram ” junto a varios emojis de calaveras, Nivine se grabó en modo autofoto con el tema de fondo “Waking Up in the Morning” de Gia Giudice, integrante del elenco del reality Real Housewives of New Jersey.

De acuerdo a Wikipedia, Raya es una aplicación de red social privada basada en membresía para iOS, lanzada por primera vez en 2015, y fue inicialmente concebida como una aplicación de citas, pero tiempo después agregó funciones para promover la creación de redes profesionales para los miembros de la industria del entretenimiento. Por eso no suena tan descabellado encontrarse con una celebridad como Ben Affleck en dicha plataforma.

Pero la mejor parte del video viral del TikTok es la respuesta del mismo Ben Affleck hacia el final en la que, mirando fijamente a la cámara, aprovechó la ocasión para hacerle a la joven una pregunta que jamás pensó escuchar de su parte: “Nivine, ¿por qué me rechazaste? ¡Soy yo!”. Ese fue el momento en el que la incipiente actriz y escritora sintió que “su alma abandonó su cuerpo”, según confirmó en uno de los comentarios de su publicación.

En declaraciones al portal E! News, Nivine Jay dijo que no hubo malas intenciones de su parte al compartir el video que Ben Affleck le envió por mensaje directo a través de Instagram y que no le parecía “justo” hacia su persona que los internautas lo consideren como un “bicho raro”. “No me estaba burlando de él en el clip. Estaba burlándome de mí mismo pensando que alguien se estaba haciendo pasar por él y se supone que todo esto resultó ser gracioso”, agregó, al tiempo que no se dio a conocer la fecha en la que se produjo el famoso rechazo.

Después de su divorcio con Jennifer Garner en 2018, Ben Affleck estuvo en salidas con la productora de TV Lindsay Shookus y tuvo una relación sentimental con la actriz cubana-española Ana de Armas hasta la noticia de su ruptura en enero pasado. Recientemente se comenzó a especular sobre una posible reconciliación con la cantante Jennifer Lopez tras el término de su compromiso con el exbeisbolista Alex Rodriguez , pero al parecer solo siguen siendo amigos.