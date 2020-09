Si creciste durante las décadas de 1980 y 1990, es probable que el nombre de Rick Moranis te suene familiar ya que está vinculado a grandes éxitos de taquilla de aquella época; sin embargo, de la noche a la mañana decidió dejar Hollywood pese a encontrarse en la cúspide de su carrera. Ahora, casi 20 años después de su alejamiento , volvió y por la puerta grande de la mano de Ryan Reynolds.

La estrella de películas como Cazafantasmas, Querida encogí a los niños, entre otros clásicos del cine, que dejó de lado su carrera como actor para enfocarse en criar a sus hijos como padre soltero, apareció junto a Reynolds en un nuevo comercial para la conocida operadora celular Mint Mobile donde este último lo presenta como un actor del que nadie sabía en qué andaba desde hace mucho tiempo.

“Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que diga algo sobre Mint?”, pregunta Moranis, de 67 años, al protagonista de Deadpool para pasar a añadir que realmente necesitaba conseguirse “un teléfono”. Cuando el actor se cuestiona cómo terminó en primer lugar en este comercial, Reynolds tímidamente respondió que era porque es un “gran fan suyo”. El clip termina con Rick Moranis mirando nerviosamente a la cámara.

Después que Ryan Reynolds compartió el nuevo comercial en sus redes sociales, el consenso general fue de alegría al ver a Moranis nuevamente frente a cámaras. Incluso, el propio Reynolds reconoció que se puso a “llorar” cuando Rick Moranis aceptó hacer al anuncio con él, que sería solo el primer paso de su anticipado regreso a la industria del entretenimiento desde su última aparición cinematográfica en 1997.

Deadline reportó a comienzos del presente año que Rick Moranis saldría del retiro y volvería a la actuación para interpretar su recordado papel del desafortunado inventor Wayne Szalinski junto a Josh Gad en “Shrunk”, la nueva entrega de la saga de películas de Disney “Querida encogí a los niños”. Ahora, con su exitosa reaparición, solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial el anuncio.

¿Por qué Rick Moranis se alejó de Hollywood?

Rick Moranis dio un paso al costado de su exitosa carrera como actor en la década de 1990 para criar a sus hijos Mitchell y Rachel después que su esposa, la artista de maquillaje Ann Belsky, muriera de cáncer en 1991 a la edad de 35 años, informó el portal TODAY. Pese a que sus amigos en la industria del cine trataban de disuadirlo con nuevos proyectos, la leyenda de la comicidad rechazó la gran mayoría de sus propuestas.

“Dejé de hacer películas en el'96 o ’97. Soy un padre soltero y acabo de descubrir lo extremadamente difícil balancear el criar a mis hijos y viajar en los proyectos cinematográficos en los que me involucraría. Así que me tomé un pequeño descanso de ello. Y ese se convirtió en uno más prolongado, y después me percaté que no lo extrañaba en absoluto”, dijo Moranis en una entrevista al diario USA Today en 2005.

