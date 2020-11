Luego de la muerte de Xavier Ortiz , exintegrante de la agrupación mexica Garibaldi, en setiembre pasado, han aparecido varias versiones sobre cuál pudo haber sido la causa para que se quitara la vida en su domicilio, ubicado en Providencia, Guadalajara.

Como se recuerda, el 7 de setiembre el ex Garibaldi dejó en shock al mundo del entretenimiento con su deceso. Y no era para menos, pues nadie imaginaba que aquella persona que siempre se mostraba con una sonrisa y que luchaba por salir adelante, había partido.

Las razones que se especulaban fueron varias, entre las que cobraba más fuerza que padecía una enfermedad terminal, hecho que lo habría llevado a acabar con sus días y sufrimiento. Otra de las cosas que se dijo es que se había quitado la vida bajo los efectos de algún estupefaciente. Sin embargo, atrás quedaron dichas especulaciones, luego de que la madre de su único hijo, Carissa de León, revelara el resultado del examen toxicológico de Ortiz.

“El reporte toxicológico salió completamente limpio, eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien de salud, salió muy bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión” mencionó la expareja a ‘De primera mano’.

Tras dar a conocer este informe, para muchos no cabe la menor duda de que Xavier Ortiz se quitó la vida por el cuadro de depresión que padecía, versión que fue avalada por la hermana del fallecido cantante, Olga Ortiz Ramírez.

“Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos tan sorprendidos”, comentó.

SU MUERTE

Hace dos meses las autoridades de Jalisco señalaron que el exintegrante de la extinta banda mexicana se había quitado la vida. Su cuerpo fue hallado suspendido de un cinturón que estaba colgado en el barrote de una escalera de caracol.

La noticia de su muerte fue confirmada por su gran amigo Sergio Mayer, quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Aprovecho este medio para decirles que estoy devastado y lastimado por la pérdida de un gran amigo; de mi hermano Xavier Ortiz”, dijo al tiempo que contenía las lágrimas.

