Si bien TikTok es la aplicación de moda y la que pone a bailar y actuar a miles en todo el mundo, también te puede volver millonario. Eso lo sabe muy bien la joven estadounidense conocida como Addison Rae Easterling, quien a sus 19 años ya figura en una lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes llamada “ránking de estrellas de TikTok mejor pagadas desde junio de 2019”.

Según indica la publicación en su ranking de los tiktokers mejor pagados, ella acumuló una riqueza de 5 millones de dólares.

Nacida en Lafayette, Luisiana, posee una fama internacional que no tiene límites y que hace que su cuenta bancaria siga acumulando ingresos a diario. Y es que no solo publica coreografías y demuestra lo bien que baila, sino que su popularidad dio pie a que cree su línea de cosméticos Item Beauty, se convierta en la imagen de la marca de ropa American Eagle y hasta firmara un contrato con Spotify para hacer un podcast con su madre Sheri Nicole, llamada Mama Knows Best. Todo con menos de 20 años y tras haber dejado la Universidad Estatal de Luisiana donde estudiaba la carrera de Periodismo para dedicarse a TikTok .

Addison Rae Easterling tiene 54,1 millones de seguidores en TikTok. (Foto: @addisonraee / Instagram)

Forbes detalla que Addison Rae Easterling alcanzó el éxito desde hace un año cuando empezó con un millón de seguidores y hoy tiene nada menos que 54 millones.

“Gritaban mi nombre cuando caminaba a clases, me resultó alucinante (...) TikTok fue lo que me llevó a donde estoy. Es mi vida”, contó a la publicación recordando sus inicios.

Ahora vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a donde decidió llegar para desarrollar más su carrera mediática y aprovechar los contratos con grandes marcas. La gran fórmula para seguir multiplicando sus ganancias en tiempo récord gracias a TikTok, la aplicación china del momento.

¿Quiénes son los tiktokers mejor pagados, según Forbes?

Addison Rae Easterling: 5 millones de dólares.

Charli D'Amelio: 4 millones de dólares.

Dixie D'Amelio: 2.9 millones de dólares.

Loren Gray: 2.6 millones de dólares.

Josh Richards: 1.5 millones de dólares.

Michael Le: 1.2 millones de dólares.

