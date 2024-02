Son pocas las personas en el mundo que logran despertar de un estado de coma prolongado. Sin embargo, las estadísticas y noticias poco alentadoras de los médicos no desaniman a los familiares, sobre todo a las madres. Peggy Means, de Estados Unidos, es un claro ejemplo de ello, pues con amor y dedicación pudo ayudar a su hija a recuperarse gradualmente. Conoce los detalles de esta historia que dio la vuelta al mundo.

El pasado 25 de septiembre de 2017, Jennifer Flewellen sufrió un accidente vehicular cuando se dirigía a su centro de labores, en Bittersweet Pet Resorts. Sin embargo, chocó contra un poste de electricidad momentos antes, luego de sufrir un mareo espontáneo, de acuerdo con medios estadounidenses.

La mujer, que por aquel entonces tenía 35 años, había dejado a uno de sus hijos en una escuela de la ciudad de Niles.

Además de las heridas que le provocó el accidente, Flewellen quedó inconsciente y fue trasladada por las autoridades que atendieron la emergencia a un hospital cercano. Su familia hizo todo lo posible para que sea transferida a un centro médico más grande y permaneció desde entonces en un coma inducido.

Según Peggy Means, la madre de la conductora, los médicos le dieron pocas esperanzas de vida.

El amor de una madre ayudó a despertar a hija en estado de coma

Pese a que los médicos le recomendaron a la familia de Jennifer retirar el soporte vital que la mantenía con vida, Menas se opuso reiteradamente.

“No vamos a hacer eso. No, está en manos de Dios. No tenemos lugar para la negatividad”, era su respuesta, según recuerda la mujer de 60 años en entrevista con Good Morning America.

Durante los cinco años que Jennifer estuvo en coma, fue trasladada a cinco hospitales diferentes para que pueda tener una mejor atención. Paralelamente, Means realizaba trabajos de costura diez horas al día, por lo que solo podía ver a su hija tres días a la semana.

Luego de conversar con su jefe, la madre consiguió que este la dejara trabajar en casa. “Cuando me dejaron llevar mi máquina a casa, ya estaba encendida. Podía coser por la mañana, podía ir a ver a Jen y luego podía volver a casa y coser. Fue entonces cuando comencé (a ver a Flewellen) todos los días, y creo que eso fue una gran parte de mi ayuda”, precisó al medio estadounidense.

Un chiste y una risa que cambiaron todo

Flewellen no mostraba señales de mejora y, con el transcurrir del tiempo, sus amigos e incluso familiares cercanos dejaron de visitarla. Las esperanzas de Means, sin embargo, seguían manteniéndose intactas.

Means, viuda y madre de dos hijas, no solo aseaba y cuidaba de Jennifer, sino que la colocaba en una silla de ruedas y la llevaba a pasear fuera de la habitación. Durante estos cortos “viajes”, la sexagenaria le contaba acerca de lo que hacían sus niños e historias graciosas.

Un día de agosto del 2022, precisamente, Means le contó a su hija un antiguo chiste de su novio y, contra todo pronóstico, la mujer de 41 años empezó a reírse. Si bien la reacción duró poco y volvió a su estado, se lo comunicó a los médicos, a la vez que seguía hablando con ellas.

“Le hacía preguntas sobre los chicos y esas cosas, y ella no podía, no podía hablar ni un sonido, pero podía negar con la cabeza sí y no. Le dije: ‘Jen, ¿soy tu papá?’, y ella hizo una mueca como, no. Y luego le preguntaba por los niños, mezclaba sus nombres, como un segundo nombre con otro’”, reveló la mujer.

Gracias al estímulo de Means y las terapias, la madre de tres hijos pudo emitir pequeños sonidos y hasta decir algunas vocales. Flewellen pudo regresar a su casa en julio del 2023 y hoy continúa recuperándose en el Mary Free Bed Rehabilitation Hospital.

