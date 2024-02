Viajar al extranjero no es una decisión fácil para muchas personas, pues deben decir adiós a sus seres queridos y costumbres para emprender nuevos rumbos en tierras lejanas. En algunos casos, salen de maravilla, ya que se establecen y consiguen mejores oportunidades, pero otros individuos no tienen la misma fortuna tal como el caso viral de Kiawanna Moore, una mujer de Luisana, que dejó todo por explorar Tokio, la capital de Japón, y ahora se encuentra en Tailandia sin hogar.

La mencionada creadora de contenido tenía la ilusión de llegar a la capital japonesa y vivir como siempre había soñado, pero en solo unas semanas, descubrió que fue, quizás, el peor error cometido en su vida, pues afirmó que “todo era muy caro” y no podía solventar los gastos con el dinero que poseía.

Fue así que tomó la drástica decisión de mudarse hacia Tailandia, con el objetivo de iniciar un nuevo destino, pero no le resultó fácil. Ella manifiesta que solo tenía 7 dólares en su cuenta bancaria al momento de aterrizar a la Pattaya y le cuesta generar ingresos, ya que aún no encuentra un trabajo en aquel país.

Pese a la crítica situación que está afrontando Kiawanna, sus seguidores no dudaron en brindarle mensajes de aliento con la finalidad de que logre establecerse en Tailandia; no obstante, existió una minoría que le aconsejó retornar a su país de origen para que no afrontará estos problemas y nuevamente se reúna con su familia.

“No tener un plan financiero era muy arriesgado. Soy un nómada digital, así que entiendo la pasión por los viajes, pero debo ser inteligente al respecto. ¡Buena suerte para ti!”, fue el comentario de una usuaria ante la cruda experiencia de esta mujer americana.

Si piensas en mudarte a otro país, no tengas miedo de los desafíos que te esperan. Por el contrario, imagina las cosas positivas que podrás ganar con esta experiencia: aprenderás un nuevo idioma, conocerás más personas y descubrirás una nueva cultura.

