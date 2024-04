Hay momentos que se vuelven mágicos y que no sabremos si los volveremos a presenciar. Estoy segura que en tu celular guardas un clip que consideras histórico y que te niegas a borrar porque representa un hito en tu vida como el nacimiento de tu primer hijo, tu matrimonio, tu primer día en el trabajo de tus sueños, entre otros. Bueno, no eres el único y hoy te cuento todo lo que desencadenó que la enfermera Nadia R. Singh decidiera asomarse por la ventana en Dallas, Texas, y grabar el momento exacto del eclipse solar total del 8 de abril. Ella subió el video a su cuenta de TikTok y su emoción ante lo que presenciaba hizo que su publicación sobrepase las 36 millones de reproducciones. Aquí te detallo todo lo que pasó con esta historia que se volvió viral en Estados Unidos al igual que la foto de una pedida de mano durante el punto máximo del eclipse.

El mejor video del eclipse solar

La ciudadana estadounidense Nadia R. Singh, quien usa en TikTok el usuario @mylifeassugar_, es una enfermera, educadora, coach y también autora del libro ‘The Ultimate Nursing School Study Guide’, jamás pensó que con sacar su smartphone y apuntar al cielo tendría tanto éxito. Y es que no solo son las impactantes imágenes de su ciudad en la oscuridad, sino su genuina reacción al presenciar cómo la Luna pasaba entre la Tierra y el Sol.

El clip, que ha sido catalogado como “el mejor video del eclipse solar” en los comentarios, empieza con la Luna pasando frente al Sol. Las palabras de la mujer demuestran su total asombro y emoción y hasta asegura que su “cuerpo está temblando” y siente que su corazón se va a salir del pecho.

“Guau”, “Jesús” y “Esto es precioso, tienes que ver esto” también se le escucha decir mientras la luz del día se desvanece en Texas. Es por eso que no dudó en subir a redes sociales el momento preciso del fenómeno astronómico que tuvo una respuesta masiva en TikTok.

“Amo tu reacción honesta”, “Entiendo completamente la reacción de la señora. Yo presencié el eclipse total de sol en 2019 en Serena, Chile. Es lo más hermoso que he visto en mi vida”, “es el mejor video del eclipse que he visto”, “Es el video más épico de un eclipse que he visto en mi vida entera, wow”, son algunos de los comentarios que acumula la publicación que ya ha sido reproducida más de 36.3 millones de veces.

Te dejo más nota sobre el eclipse solar