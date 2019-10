Si eres uno de los que se ha hecho la pregunta planteada en el titular más de una vez, llegaste al lugar correcto. En esta nota conocerás qué ocurrió con Ricardo Rojas, futbolista que se quedó en la memoria de muchos argentinos al marcar un golazo durante un partido jugado entre Boca Juniors vs. River Plate.

Resulta que ahora el otrora defensor ‘millonario’ tiene un estilo de vida muy diferente al que varios podrían pensar.

De acuerdo con el portal Infobae, Ricardo Rojas reside en una localidad llamada Puerto Rico, la cual se encuentra en la provincia argentina de Misiones y en la que habitan unas 25 mil personas.

“Desde que dejé el fútbol, hace 13 años, no recuerdo haber pisado de vuelta un estadio. No veo fútbol”, sostuvo Ricardo Rojas al mencionado medio. Asimismo, reveló detalles que dan a entender que lleva una rutina algo relajada.

“Mi celular no tiene WhatsApp, pero tiene agenda y alarma para despertarme. En la televisión por ahí vemos alguna película, o por Internet", dijo.

BUEN SAMARITANO

Todo parece indicar que Ricardo Rojas desea no solo ser recordado por su papel en aquel duelo Boca Juniors vs. River Plate, sino también por ser un alma caritativa. Según contó, hay ocasiones en las que acude a hospitales o asilos de ancianos para echar una mano.

“Lo espiritual para nosotros es un punto central. Prestamos servicio a diferentes entidades. Muchas veces no es dinero, es prestar el oído, hacer una visita. Conocer a esa persona que está pasando un momento difícil y acompañarla. Llamar a un amigo con el que hace mucho no hablamos, escribir una carta a un pariente o visitar en el hospital a alguien que no conocemos; o en el asilo de ancianos, que quizás hay personas que están hace dos años ahí y los familiares nunca los visitaron”, señaló.





