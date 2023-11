Una mujer de Brasil que gastó 300 mil dólares en cirugías estéticas asegura vivir un calvario, ya que el haber modificado su apariencia facial y corporal suele causarle problemas a la hora de tramitar documentos.

Denise Rocha, exabogada de 39 años, dejó su carrera judicial para dedicarse al modelaje. Aunque se siente a gusto con su nuevo aspecto, confiesa que, en una ocasión, los empleados del departamento de tránsito de São Paulo no le dejaron sacar su licencia por la gran diferencia entre su rostro actual y la foto de su permiso obtenido en 2018.

“No creen que soy yo”, comentó la brasileña según consignó el medio New York Post. “Entiendo su trabajo y sé que realmente necesitan comprobarlo, pero fue una situación realmente divertida y no me lo esperaba”.

En los últimos años, la brasileña ha cambiado su apariencia de forma radical gracias a una variedad de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Además de los tratamientos de bótox, relleno y exfoliación de la piel con fenol, Rocha también se sometió a una rinoplastia y tres operaciones de senos.

“Nunca imaginé que mis procedimientos me harían pasar por esto”

Grande fue la sorpresa de los empleados del departamento de tránsito cuando la modelo llegó al sitio con una nueva nariz y una mandíbula más refinada. Las dudas fueron despejadas cuando la mujer sacó su carné del Colegio de Abogados de Brasil que confirmaba su identidad.

“Nunca imaginé que mis procedimientos me harían pasar por esto”, reveló. “Sé que he cambiado, pero [que me preguntaran si era yo mismo] era impensable para mí”.

A pesar de este tipo de inconvenientes, Rocha asegura sentirse muy feliz por su nuevo look: “Estoy muy contenta con los resultados y estoy completamente convencida de que esto puede causar cierta extrañeza a la gente, pero resultó como yo quería”.

La brasileña tampoco se arrepiente de haber dejado atrás su carrera de abogada, pues ahora cuenta con 4,8 millones de seguidores en Instagram, donde los usuarios no dejan de elogiar su nueva apariencia.

Foto: @deniserocha.oficial

Cosas que debes tener en cuenta antes de realizarte una cirugía plástica

Todas las cirugías presentan riesgos y casi siempre provocan cambios duraderos. Por esta razón, es importante comprender las ventajas y desventajas.

En diálogo con Heraldo de México, la doctora Laura Cala aseguró que la mayoría de sus pacientes buscan la lipoescultura y las nuevas tecnologías para rejuvenecimiento facial.

Según explicó la experta, estos son los tratamientos que gozan de bastante popularidad, “porque mezclo tecnologías mínimamente invasivas que disminuyen los riesgos de la cirugía”.

Asimismo, Cala brindó cinco sugerencias que necesitas conocer si piensas dar este gran paso. La experta recomendó no aumentar de peso y seguir una dieta rica en hierro, además de consumir vitamina C y colágeno.

Siguiendo esa línea, también aconsejó utilizar la cámara hiperbárica y no fumar antes de dos meses. Es clave elegir muy bien al cirujano y comprobar que pertenezca a la sociedad de cirugía plástica de su país. Tras la intervención, la especialista sugirió hacer ejercicio y tener hábitos saludables de alimentación.