En el estado de Utah, Estados Unidos, una mujer dio a luz a su nieta a los 50 años. Ella es Chalise Smith, quien se sometió a un proceso de fecundación in vitro y así pudo tener a la hija de su propia hija, aunque suene algo descabellado. La bebé nació el pasado 17 de mayo y su historia ha causado gran impacto en las redes sociales.

A los 49 años de edad, Chalise Smith tomó una gran decisión que cambió su vida. ¿Cuál fue esa? Decidió convertirse en madre sustituta de una de sus hijas, Kaitlyn Muñoz, quien durante años buscaba quedar embarazada por segunda vez.

Según informa Good Morning America, Kaitlyn venía luchando contra la infertilidad ya hace buen tiempo y parecía lejano tener otro hijo, por lo que se sometió a una extracción de óvulos y fertilización in vitro para agrandar la familia junto a su esposo, Miguel Muñoz.

La mujer fue diagnosticada con endometriosis y esto le dificultaba volver a quedar embarazada. Gracias a su fe — ella y su familia son católicos— pudo cosechar cuatro embriones allá por el 2019 y uno de los embriones pudo dar a luz a un bebé sano.

Smith, quien es madre de ocho hijos, aseguró que al principio no fue una decisión fácil de tomar por todos los riesgos que implicaba; sin embargo, quedó conmovida con la lucha que venía afrontando su hija y fue así que eligió ser ‘madre sustituta’

Esperó el momento perfecto

Según informa GMA, Smith esperó el momento perfecto para decirle a su hija que quería convertirse en ‘madre sustituta’ y llevar todo el embarazo por ella. La madre lo mantuvo en secreto por semanas y ni a su esposo se lo comentó.

“Me lo guardé para mí, ni siquiera se lo dije a mi esposo. Tres semanas después tuve la impresión de que necesitaba decirle a Kaitlyn que estaba dispuesta a hacer esto. Le dije que me gustaría tener esos dos embriones. Se quedó en silencio y pude escuchar la emoción acumulada en el teléfono. Ella respondió: ‘¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?”, precisó.

Nació Alayna

El pasado 17 de mayo, nació Alayna Kait-Chalise con un peso de 7 libras, 13 onzas y pulgadas de largo. El nombre de la bebé es en honor a su madre y abuela. “Durante el embarazo hubo gente que me decía lo difícil que iba a ser entregar a la bebé después de que la llevara en mi cuerpo durante nueve meses, pero no fue así. Yo sabía desde el principio que esa no era mi bebé”, aseguró.

Alayna nació sanita y con un buen peso (7 libras y 13 onzas). | FOTO: Chalise Smith

Smith es consciente que su hija es la madre, por ello dice con orgullo que dio a luz a su propia nieta. La conmovedora historia se volvió viral en las diferentes redes sociales y es tendencia en Estados Unidos.

