Abrir un negocio no es nada fácil. Siempre está la incertidumbre si prosperará o terminará siendo una mala inversión en el futuro. Eso es lo que le iba a pasar a Sajj Rahman y los co-propietarios de Bey’s Diner, un restaurante en Inglaterra que afrontaba una deuda de casi 70 mil dólares. Sin embargo, un misterioso video viral de TikTok salvó su negocio.

En una entrevista con I Am Birmingham, Sajj comentó que anteriormente luchó con la idea de cerrar el restaurante: “Cuando abrí por primera vez, fue un injerto muy, muy duro”, recordó. “Quería tirar la toalla tantas veces. La gente solía decir ‘ten paciencia’, pero yo diría que es fácil para ti decirlo porque no tienes que pagarle a tu personal, alquilar y comprar acciones.”

“Antes de la pandemia teníamos una deuda de 50.000 libras esterlinas”. Sajj, padre de dos hijos, dio un salto de fe al dejar su trabajo como líder de equipo en Land Rover para montar el restaurante con el apoyo de sus dos amigos, siendo así co-propietarios del negocio.

Bey’s Diner fue salvado por un tiktoker que habló bien de su comida. (Foto: Facebook)

Fue un comienzo difícil para Bey’s Diner, que ya había estado abierto un año antes de la pandemia. “Me saldría de mi bolsillo un par de cientos de libras cada semana. Me senté aquí durante 13 horas un día y gané 6 libras. Estábamos luchando. Estábamos trabajando más horas, abriendo a las 6 am y cerrando a la medianoche. Intentábamos todo para llegar a fin de mes y no estaba funcionando“.

El programa Eat Out To Help Out del gobierno no ayudó mucho a impulsar el negocio. “Desde el plan, no hemos visto a esos clientes”, dijo Sajj, quien todavía ofrecía comidas gratis a los más necesitados de la comunidad de Erdington durante la pandemia. Luego, a principios de septiembre, Bey’s Diner fue la comidilla de TikTok cuando el restaurante se volvió viral en la aplicación de redes sociales para compartir videos.

El misterioso bloguero de comida halal Halal Dining, se sentó en silencio y revisó la comida y publicó un mensaje entre sus 22.000 seguidores para difundir el mensaje. Durante las siguientes 24 horas, Bey’s Diner se convirtió en el centro de un frenesí en las redes sociales, y el video de revisión atrajo más de 130,000 visitas en TikTok.

Sajj dijo: “¡Hemos estado ocupados desde que llegaron, como en un bloque de personas! Hemos hablado con TRT (televisión turca) sobre nuestra comida de fusión turca”. Ahora que los negocios prosperan, el futuro parece brillante nuevamente para Bey’s Diner, todo gracias a TikTok y una recomendación positiva de su comida.

