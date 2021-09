A través de un hilo de Twitter, se dio a conocer, quizás, una de las historias más sorprendentes de amistad. Resulta que una joven llamada Paola Pérez, que vive en Madrid (España), dejó que un extraño durmiera en su hombro mientras viajaba en un bus y ahora ambos son buenos amigos. Aquí te informaremos todo sobre el hecho.

Paola, cuyo usuario de Twitter es @Perezart, contó el 16 de septiembre del presente año que aquel día viajó en bus y un desconocido, que se sentó a su lado, acabó quedándose dormido en su hombro. “Se le notaba muy cansado y le aguanté la cabeza”, escribió, adjuntando una foto de la escena que pudo ser registrada por su primo, quien estaba frente a ella en el transporte público. A él le causó mucha gracia lo que estaba sucediendo.

La joven sostuvo que el muchacho, que después se supo que se llama Andrés, se sintió avergonzado tras despertarse y le invitó a comer algo. Ella accedió, le dijo que era artista y ambos fueron al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Como la pasaron tan bien aquel día, quedaron en salir nuevamente.

A raíz del impacto que estaba generando su relato en Twitter, Paola decidió aclarar que es dominicana y Andrés, colombiano. Además, señaló que ambos no tienen una relación sentimental. Son solo buenos amigos. “Yo andaba viajando por todo el mundo y me mudé a Madrid hace 7 días. Andrés llegó de Colombia hace un mes a estudiar. Somos nuevos aquí y nos dimos apoyo mutuo luego que me invitó a comer. Somos jóvenes y no tenemos muchos amigos aquí”, explicó.

“Y el acto de empatía que tuve al dejarlo dormir en mi hombro cuando venía cansado de estudiar, le hizo sentir muy bien. También aprecio que así cansado quiso acompañarme al museo, porque quería ofrecerme sus conocimientos sobre algunas pinturas que estaban ahí”, precisó la joven.

Paola también indicó que Andrés le sorprendió mucho, pues “es un chico muy inteligente y sensible, y sobre todo, respetuoso”. La historia viral de ambos no solo ha llamado la atención en Twitter. Ahora también circula en varias redes sociales.

