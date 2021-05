La afortunada ganadora de un premio de US$26 millones de la lotería de California, Estados Unidos, podría literalmente haber tirado su fortuna por el desagüe. El boleto ganador de la SuperLotto Plus para el sorteo del pasado 14 de noviembre se vendió en una tienda de la ciudad de Los Ángeles. El último jueves era el último día para canjear el premio, pero nadie lo reclamó.

Una empleada de la tienda, Esperanza Hernández, contó a un medio local que una mujer entró el último miércoles al establecimiento y dijo a los trabajadores que había colocado el boleto en sus pantalones y que este se destruyó en la lavadora.

Para esperanza de la ganadora, el gerente de la tienda dijo que en las imágenes de la cámara de seguridad del local se puede ver a la mujer comprando el billete, y que también es conocida por los trabajadores de la tienda.

La copia del video de vigilancia fue entregada a los funcionarios de la Lotería de California, dijo el gerente. En respuesta, la reclamación del premio será investigada, dijo la portavoz de la lotería, Cathy Johnston.

Los funcionarios de la lotería dicen que alguien que cree que es un ganador debe completar un formulario de reclamación. Pero si alguien pierde un billete, debe presentar pruebas de que es el propietario, como una fotografía del anverso y el reverso del billete, dijeron los funcionarios.

Los números ganadores fueron: 23, 36, 12, 31, 13 y el meganúmero 10. El premio de US$26 millones puede cobrarse en cuotas anuales o en efectivo por 19,7 millones de dólares. Si no se reclama el premio, el dinero será destinado a las escuelas públicas de California. La tienda que vendió el boleto recibirá una bonificación de 130.000 dólares.

No es habitual que los grandes premios no sean reclamados, según las autoridades. Solo cuatro premios de más de 20 millones de dólares no han sido reclamados desde 1997, incluyendo un premio de 63 millones de dólares de 2015, dijo el portavoz de la lotería.