Los médicos son las personas que tienen la labor más arriesgada en épocas de coronavirus. El constante trato con personas enfermas hace que estén expuestos a estar contagiados. En Estados Unidos y Europa estos casos son comunes, pero este domingo, se conoció uno en Ecuador.

El urólogo Jefrey Valle, doctor en la provincia de Manabí, dio positivo al covid-19 y decidió enviarle un mensaje a su familia para anunciarles que estará internado en el Hospital del IESS de Manta, donde será monitoreado tras seguir un tratamiento que podría traer efectos adversos.

“He estado con un tratamiento de hidroxicloroquina y azitromicina, que son medicaciones que presentan un grado de toxicidad sobre todo a nivel cardíaco”, asegura el hombre.

“Por favor, les pido que se cuiden mucho, oren por toda la familia, solo me queda decirles a todos gracias, los quiero muchísimo, siempre han sido muy buenos conmigo", expresa en el video, en el que también pide calma para hacer frente a la situación.

“Quiero que todos estén tranquilos, que me brinden la tranquilidad necesaria. Solo me queda decirles a ustedes, familia y amigos, que los quiero mucho, que oren mucho, recen el rosario de fe y devoción, como lo he venido haciendo. Los quiero mucho. Pronto saldremos de esto, pronto estaré en casa”, indica.

Aurora Valle, prima del médico, su sumo al pedido y dijo: “Dios será tu sanador primo Jeffrey Valle. No me cansaré de orar por ti y pronto nos volvemos a ver”.

A esta hora de la tarde, en Ecuador, la cifra de afectados ascienden a 1890, es decir, 67 positivos más en comparación al día de ayer. A causa de la contracción del virus, han fallecido 57 personas en el país y tres personas han logrado recuperarse. Además, 2.159 casos han sido descartados aunque son sospechosos todavía 2.835 posibles casos.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

