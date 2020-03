El coronavirus puede traer consecuencias graves para las personas que sufren de enfermedades mentales. El enterarse que el covid-19 se encuentra en su organismo o el simple hecho de estar en confinamiento, puede llevar a que las situaciones que viven se agraven. El caso extremo es el suicidio. Sucedió en Granada.

Un paciente que ingresó dando positivo al covid-19 se quitó la vida el sábado por la mañana luego de lanzarse por una de las ventanas del séptimo piso del Hospital Vírgenes de las Nieves de Granada.

Según informa El Independiente de Granada, el hombre de 77 años estaba siendo tratado, pero su evolución no era mala, no se encontraba en estado grave. La policía aun no define cuál fue la causa de la muerte, pero se sospecha que ya tenía decidido quitarse la vida.

Los agentes policiales recogieron muestras de la zona en la que ha caído el hombre y procedieron a levantar el cadáver con la correspondiente autoridad judicial.

Problemas psicológicos como consecuencias del coronavirus

The Lancet publicó un estudio sobre los problemas mentales que podría traer el confinamiento yl a enfermedad del covid-19.

La población realizó un confinamiento de 10 días y los psicólogos aprovecharon también para analizar el efecto de este tipo de situaciones.

El confinamiento de más de 10 días genera estrés

Los investigadores del estudio, las doctoras Samanta Brooks, y Rebecca Webster, del King's College London, es que, a partir de los 10 días, la salud mental se resiente. De este modo, si se llevara a cabo una restricción de más de 15 días, los efectos serían mucho más complejos y difíciles de manejar para la mayoría.

El miedo a la infección se vuelve irracional

Cuando la epidemia o pandemia se alarga, la mente humana tiende a desarrollar medios irracionales.

No importa que dispongamos de información fiable. No tiene relevancia que nos adviertan de las medidas de seguridad. Con el pasar de los días desarrollamos miedos, hasta que estos son cada vez más infundados.

Aburrimiento y frustración

En un contexto donde se reduce la interacción social, ese donde solo reina el silencio en las calles y todos tienen que estar en sus casa, aparece el aburrimiento, el cual, puede llevar a la frustración.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

