Aquellos que sufrieron del coronavirus revelan que los síntomas pueden llegar a ser de los más dolorosos. La falta de respiración y fiebre alta puede hacer que el paciente sienta que en cualquier momento la muerte toca su puerta. Este fue el caso de Chilah Harper.

La mujer de 43 años ingresó al Hospital Beaumont en Royal Oak, con problemas respiratorios. Ya se encuentra estable y cuenta su historia.

“Me siento un 65 por ciento bien físicamente, pero estoy 100 por ciento espiritualmente”, contó en conversación con Fox el lunes, tres semanas después de que sus síntomas comenzaron el 16 de marzo.

“Mi fiebre era como 103. Tenía dolores corporales terribles, dolores corporales paralizantes. Me dolía la cabeza”, dijo.

El principal síntoma que tuvo Chilah fueron la dificultad para respirar. “Era como su me estrangularan”, reveló.

La mujer explica que no quería llamar a EMS porque no estaba segura de dónde la llevarían. Sabiendo que ya había sido examinada en Beaumont, decidió conducir allí.

"Fue una pesadilla conducir allí porque me sentí hundiéndome todo el camino".

“En emergencia, me estaba congelando. Estaba teniendo inquietud en mis piernas; fue una pesadilla. Pensé que iba a morir. Y en realidad les dije que estaba demasiado cansado. Estaba cansado", reveló.

Tan enferma y asustada, y empeorando las cosas, era el hecho de que sus hijos y su familia no podían visitarla.

“Le rompió el corazón a mi madre. Ella no lloró frente a mí, pero lloró frente al resto de mi familia".

La depresión parecía ataca a Chilah pero tuvo un cambio al quinto día de estar hospitalizada. Nueve días después, logró volver a casa.

“Decidí que quería vivir y luché contra eso y comencé a querer hacer las cosas de forma independiente porque en ese momento quería irme a casa. Quería volver a casa".

El agradecimiento a médicos y enfermeras es infinito

“Fue difícil para ellos ver a personas enfermas y algunas personas no estaban mejorando, ya sabes. Usted sabe que algunas personas fueron transferidas a la UCI, algunas personas estaban muriendo, y esto es lo que describieron cuando estaba mejorando. Pero no lo mostraron. Simplemente mostraron persistencia; ellos solo mostraron compasión. Aunque tenía la infección, no me trataron como si fuera una persona infectada ".

Chilah está muy agradecida con los médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios. Todas las personas que la cuidaron cuando pasó por el peor momento de su vida.

Médicos y enfermeras la despidieron tras ser dada de alta con un carte. (Foto: Twitter)

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

