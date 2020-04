El aislamiento social ordenado por los gobiernos no es un juego. La decisión se da debido a que es necesario que las personas no tengan contacto entre ellas para así evitar que el coronavirus continúe su expansión. A pesar de el peligro existente, muchos no lo toman con seriedad.

El pasado 13 de marzo en Sao Paulo, una familia tomó la decisión de juntarse en una reunión. Aquel día marcó el rumbo de la familia. Al menos 14 invitados tuvieron síntomas del Covid-19 y tres fallecieron.

Días antes de la fiesta, la funcionaria pública Vera Lucía Pereira, había cumplido 59 años. El avance del coronavirus hizo que la familia renunciara a la celebración.

“Teníamos dudas, pero decidimos hacerlo, porque no había tantos casos en el país”, dice la cumpleañera a BBC News Brasil.

En aquella fecha de celebración, según el Ministro de Salud, se confirmaron 98 casos, de los cuales 56 estaban en Sao Paulo. No se confirmó ningún aso en Itapecerica da Serra, actualmente hay al menos 11 y una muerte.

La fiesta de Vera, celebrada en su patio trasero, tuvo 28 invitados. El plato principal era barbacoa. Entre las personas que asistieron se encontraban los hermanos de su esposo, también servidor público, Paulo Vieira, de 61 años.

Familia se reunió a festejar cumpleaños en plena cuarentena. (Foto: Globo)

“También invitamos a mis hermanas y nuestros sobrinos. Eran simplemente los parientes más cercanos, para evitar que viniera mucha gente”, dice Vera.

Poco más de dos semanas después del cumpleaños, la alegría pasó a tristeza. Tres hermanos del a familia fallecieron con la sospecha que el coronavirus era el culpable. Los exámenes aun no son completados y no se espera que se completen debido a la gran demanda que existe en el país.

“Los médicos que los acompañaron dijeron que estaban 99% seguros de que era covid-19, debido a su condición clínica y la forma en que ocurrió toda la situación”, señala Vera.

“Físicamente, estoy bien, solo con un poco de tos. Pero ha sido una fase muy difícil. Hemos estado viviendo en días de terror. Todo esto es una tragedia”, dice el servidor público.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

