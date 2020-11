Un hombre que pasó los últimos años de su vida consolando a bebés prematuros en un centro de cuidados intensivos para bebés, perdió la batalla contra el cáncer. Su nombre es David Deutchman y siempre será recordado como el ‘abuelo de la UCI pediátrica’, ya que llevaba 15 años abrazando y acompañándolos en un hospital de Atlanta.

La familia de Deutchman indicó en sus redes sociales que falleció en casa el pasado fin de semana por la tarde, 17 días después de haber sido diagnosticado por un cáncer de páncreas. “Es con nuestra más profunda tristeza que mi hermana Jill y yo compartimos que nuestro dulce padre David Deutchman falleció en casa después de que le diagnosticaran cáncer de páncreas en fase IV”, escribió Susan Lilly. “Mamá, Jill y yo estábamos a su lado. Todos lo extrañamos terriblemente y siempre lo extrañaremos”, agregaron.

“Ser voluntario, enriqueció su vida”, declaró su hija Susan Lilly a Today Parents, “Para él, lo que más significado tenía era el tiempo que pasaba con sus pacientes y sus familias”, agregó. “Tuvo una carrera profesional de éxito, pero nunca habló de ella con tanto cariño como cuando iba al hospital”, finalizó.

¿Cómo empezó David Deutchman a ser voluntario en Children’s Healthcare?

David Deutchman comenzó a ser voluntario en el hospital Scottish Rite de la CHOA, cerca de su casa en Sandy Springs hace más de una década, después de haberse jubilado de su carrera en marketing de negocios internacionales.

Un día una enferma le consultó si quería tener a un bebé en brazos y rápidamente se enamoró del gran amor inocente y natural del pequeño. “Decidí entrar allí, preguntándome si tenían oportunidades de voluntariado”, dijo en entrevista CNN. “Lo hicieron, y se alegraron de aceptarme”.

Con experiencia al frente de un aula, Deutchman primero fue a trabajar en la escuela del hospital para pacientes a largo plazo; y más adelante empezó su gran labor con bebés prematuros.

Desde ese momento, dos veces por semana, David pasó el día en las UCI pediátricas y neonatales, cargando bebés y ayudando a sus padres. “A veces me vomitan, me orinan. Es genial”, dice en un video publicado por Children’s.

Los amigos de Deutchman le preguntaban por qué había aguantado eso. “Simplemente no lo entienden, el tipo de recompensa que se puede obtener al sostener a un bebé así”, dijo en entrevista.

El spot de MassMutual que se hizo viral en Youtube

Después de muchos años de voluntariado, ‘el abuelo de UCI pediátrico’ apareció en un comercial de MassMutual en 2018. En ese spot apareció sosteniendo a un bebé con un mensaje: “Atlanta, GA. Un jubilado consuela a los bebés de la UCI cuando los padres no pueden estar allí”.

¿Cómo son los cuidados de los bebés prematuros?

Lo que hacía David Deutchman es una labor maravillosa, pero nada sencilla. Los cuidados fundamentales para los bebés prematuros, aquellos que nacen antes de la semana 37, pueda desarrollarse mejor desde un punto de vista no solo de salud, sino emocional y psicosocial.

La Fundación Nene señala que hay tres pilares fundamentales para el cuidado de los pequeños: piel con piel, la lactancia materna y que los padres y madres pasen todo el tiempo que puedan con sus hijos.

Cuando hay padres que no pueden estar todo el tiempo con sus pequeños, ahí estaba Deutchman, ‘el abuelo UCI pediátrico’. “Abrazo bebés. A veces me vomitan, a veces me orinan, y es genial”, es la forma en la que describía su trabajo.

Por otro lado, un dato que soltó la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la prematuridad es la principal causa de defunción en los niños menores de cinco años, y provocó en 2013 cerca de un millón de muertes. Cada año nacen 15 millones de bebés antes de tiempo en el planeta.

