El personal que trabaja en zoológicos forma un vínculo muy fuerte con los animales que se exhiben al público. No obstante, es menester que estén capacitados para esta labor y respeten todos los protocolos de seguridad. En Estados Unidos, un avestruz hembra que se había convertido en uno de los preferidos del Zoológico y Centro de Conservación de Topeka murió después de tragarse las llaves de un trabajador. Las autoridades iniciaron una investigación.

Una de las aves más peligrosas del mundo es el avestruz, debido a que sus enormes garras pueden causar heridas mortales. Sin embargo, estos animales también pueden ser tímidos y hasta adorables, como Karen, el avestruz hembra que acogió el Zoológico y Centro de Conservación de Topeka, ubicado en Kansas.

El avestruz de 5 años llegó al zoológico en marzo del 2023 y, de acuerdo con los voceros, no solo adoraba jugar en el agua, sino que era conocida como “la reina del baile”.

“Los invitados del zoológico y el personal formaron profundas conexiones con ella, cautivados por sus travesuras juguetonas”, escribió Topeka Zoo en su página de Facebook.

Tomarán medidas contra trabajador de zoológico

Según explicó el Zoológico de Topeka, cruzó la valla de exhibición, cogió unas llaves que estaban cerca y se las tragó. El objeto pertenecía a un trabajador del zoológico cuya identidad no se dio a conocer.

Por más que las autoridades buscaron salvar la vida del avestruz, no tuvieron éxito. “El personal del zoológico consultó con expertos de todo el país para someterse a esfuerzos quirúrgicos y no quirúrgico para minimizar el impacto de las llaves. Desafortunadamente, estos esfuerzos no tuvieron éxito”, explicó la institución.

En declaraciones a NBC News, el director interino del zoológico de Topeka, Fawn Moser, reveló que el ave fue sacrificada el último jueves y, según precisó, “falleció en manos del personal”.

“Ella no era sólo un animal; era un miembro querido de nuestra comunidad. Nuestros pensamientos están con nuestro dedicado equipo de cuidado animal, que formó profundos vínculos con Karen durante su estancia con nosotros”, dijo en otro momento.

A raíz de lo acontecido, el zoológico de Topeka ha iniciado una investigación exhaustiva y tomará las medidas apropiadas con respecto al miembro del personal involucrado. Además, se comprometieron en mejorar los protocolos de seguridad.

Más historias similares:

Te recomiendo ver este video:

VIDEO VIRAL | Gorila furioso persigue a dos cuidadoras del zoológico de Texas frente a una multitud asustada