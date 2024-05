Cada vez que se produce una ruptura amorosa hay una sensación dolorosa que puede durar semanas, meses e incluso años. La familia y los amigos se convierten en estos momentos en el mejor sostén, gracias sus diferentes actos. Un padre de Texas, Estados Unidos, se convirtió en el mejor ejemplo luego de brindarle un mensaje alentador a su hija que se volvió viral en las redes sociales.

Hace una semana, Fallon Thompson sufrió la ruptura de su relación a larga distancia en un momento impensado. La joven, que es jugadora de voleibol en la Universidad Gonzaga, en Spokane, Washington, recibió esta respuesta por parte de su pareja cuando había retornado a la casa de sus padres, en Houston, Texas, para pasar las vacaciones de verano.

“Aterricé alrededor de las 2 de la mañana del martes, y alrededor de las 3 de la tarde del mismo día, mi pareja vino y me dijo que iba a terminar con las cosas mientras estábamos parados en mi camino de entrada”, recordó Fallon a Newsweek.

El padre de la voleibolista, Thompson, Scott, presenció la ruptura, pues su oficina se encuentra prácticamente en la entrada de la casa. Lo primero que hizo el hombre fue llevar a cenar a la joven para que despeje su mente, pero eso de poco sirvió.

“Muy pronto estarás en paz”

Después de cenar, Fallon seguía triste por la ruptura y su padre decidió enviarle un mensaje de texto a su teléfono. En un principio no pensó en leer todo, pues era muy largo, pero las primeras palabras la conmovieron.

“Hola, niña. Aquí tienes una perspectiva de tu padre. He tenido muchas relaciones. Desde aventuras de una noche hasta aventuras, amigos con (con) beneficios, novias, y luego conocí a tu mamá. Puedo decir con certeza que cuando la conocí, fue instantáneamente diferente”, empezó diciendo el señor Thompson.

“Mirando hacia atrás, no deseo ni por un segundo poder seguir con alguna de esas otras mujeres. Aunque en ese momento tenía el corazón roto y sentía que nunca me recuperaría y estaba destinado a quedarme solo... Te lo prometo, ese no es tu futuro... Eres lo suficientemente fuerte para aguantar, y muy pronto estarás en paz, aún en tu camino, logrando tus metas, y con todo tu tiempo aún por delante”, se leía en otra parte del mensaje.

Fallon decidió compartir el mensaje completo en un video que publicó en su cuenta de TikTok @fallonthompsxn. El clip, en el que aparece con lágrimas en los ojos, superó los 13 millones de visualizaciones y los usuarios valoraron el gesto de su padre.

“Esto es realmente lo más dulce que he visto en mi vida”, “Tu papá acaba de arreglar una pequeña parte de mí. Gracias por compartir y lo siento mucho, reina”, “Dile a tu papá gracias de mi parte, necesitaba ese SMS”, fueron algunos de los comentarios.

