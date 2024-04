Miles de personas mueren cada día en el mundo esperando un trasplante de órganos que le salven la vida. La buena noticia es que, desde hace unos años, los procedimientos experimentales permiten brindarles a los pacientes una oportunidad de seguir luchando. Esta semana, los médicos del NYU Langone Health realizaron con éxito el primer trasplante de bomba cardiaca y riñón de cerdo en beneficio de una residente de Nueva Jersey con una enfermedad terminal.

Lisa Pisano es una paciente que, a sus 54 años, requería con urgencia una diálisis rutinaria, pues padecía insuficiencia cardíaca y una enfermedad renal terminal.

Debido a la escasez de donantes y a una serie de afecciones crónicas, los médicos del NYU Langone Health no podían realizar un trasplante estándar de corazón o riñón. Frente a esta situación, optaron por realizar una combinación de bomba cardíaca mecánica y trasplante de riñón de cerdo editado genéticamente.

“Aproveché la oportunidad”

El pasado 4 de abril, Pisano, una residente de Nueva Jersey, recibió la bomba cardiaca y, ocho días después, llegó el turno de que los médicos trasplanten el riñón de cerdo editado genéticamente junto con el timo (una glándula) del cerdo, según dio a conocer el el NYU Langone.

Tras la cirugía, Pisano se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) recuperándose y, de no mediar inconvenientes, sería dada de alta el próximo mes. “No podía subir las escaleras. No podía conducir. No podía jugar con mis nietos. Así que cuando se me presentó esta oportunidad, la aproveché. (Ahora me siento) muy bien hoy en comparación con otros días”, reveló Pisado a CBS News.

Este es el segundo trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un receptor vivo, pero el primer trasplante de órganos a una persona con una bomba cardíaca mecánica.

Hace poco más de un mes, médicos de Boston trasplantaron un riñón de cerdo a Richard “Rick” Slayman, un paciente de 62 años, natural de natural de Weymouth, Massachusetts.

