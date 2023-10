Bastaron solamente cuatro cruceros para que Mike Soroker, de 80 años, y su esposa Barbara, de 75, decidieran vivir sobre el mar. Tras ello, tomaron una decisión que tomó por sorpresas a todos sus conocidos: comprar una cabina en una embarcación de lujo para disfrutar de sus días navegando alrededor del mundo.

La pareja, de Estados Unidos, señala que su nueva casa flotante se encuentra al interior del MV Narrative de Storylines y que actualmente está en construcción, por lo que se espera que zarpe en 2026. Una vez terminado, el barco con capacidad para 547 cabinas pasará tres años viajando alrededor del mundo, lo que permitirá a los pasajeros pasar varios días explorando en cada puerto al que lleguen.

“No nos van a presionar para que corramos a todos los lugares del mundo. Pero queremos tener la oportunidad de ver estos lugares, mientras todavía estemos vivos y lo suficientemente saludables como para disfrutarlos. Eso es probablemente lo que más esperamos”, dijo Mike en conversación con el medio Insider.

Sin embargo, acceder a este estilo de vida no es nada barato, ya que Soroker pagó 2,5 millones de dólares por una cabina de 720 pies cuadrados en un barco de 18 cubiertas, tres piscinas, 20 restaurantes, una cervecería y una biblioteca de 10 mil volúmenes. Según el hombre, deberán pagar 130 mil dólares adicionales en tarifas de mantenimiento y servicios.

“Trabajamos todos estos años, desarrollándonos”, agregó. “Es hora de cosechar los frutos”.

Mike señaló que está muy emocionado de conocer el Medio Oriente y ver la Antártida, mientras que su esposa espera visitar Asia, un lugar que le encantó cuando estuvo allí por primera vez.

Así será el MV Narrative, una ciudad flotante de lujo con 547 viviendas, 20 restaurantes y 3 piscinas. (Foto: Storylines)

Tomarán sus precauciones

Más allá del viaje en sí, lo que más les interesa es la oportunidad de hacer nuevos amigos, algo con lo que ya tienen experiencia: “Lo amamos. Somos conversadores. Nos encanta sentarnos en un restaurante, acercarnos a la mesa de al lado y hablar con ellos. Nos hemos hecho amigos rápidamente. Cuando estás en un barco, hay el mismo tipo de gente allí por la misma razón”.

Si bien la pareja cuenta con la bendición de sus familiares, son conscientes de que hay algunos obstáculos por superar.

“Queremos asegurarnos de que aún podamos tener acceso a medicamentos. Inicialmente, podríamos estar en tierra firme el 30% del tiempo. Me puse en contacto con mis compañías de seguros para ver cómo puedo vivir en el barco. He estado en contacto con el médico que estará en el barco”, comentaron.

Por ello, los Soroker venderán su departamento en Nueva York y utilizarán su casa en Boca Ratón (Florida) como ancla temporal. Si bien vivir en el mar es el “objetivo a largo plazo”, señalan que no tienen ninguna prisa pues el barco aún no está listo y siempre existe la posibilidad de que las cosas no se den de la forma planeada.

“Algunas personas como yo, que ya han depositado dinero, por supuesto, quieren saber qué tan seguro es. Si se desmorona, no me preocupa. [Storylines] básicamente decía que en el peor de los casos, te devuelven tu dinero”, detalló Mike. “Cuando construimos la casa de nuestros sueños… nos llevó tres años. Así que no me preocupo por los plazos. Sólo espero seguir vivo”.

La pareja añade que, con el paso de los años, se sienten más jóvenes y con más ganas de vivir cómo siempre lo han soñado: navegando y conociendo el mundo.

“Cada año que pasa me siento más joven. Mi esposa y yo tenemos una gran asociación. Siento que podemos hacer casi cualquier cosa. Tengo mucha, mucha suerte”, concluyó el hombre.

¿Cuánto cuesta reservar un crucero?

El costo de un crucero puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como la línea de cruceros, la duración del viaje, el tipo de camarote, las comidas, las excursiones en tierra y las fechas de viaje.

En general, los precios de los cruceros pueden oscilar desde unos pocos cientos de dólares por persona para un crucero corto y económico hasta varios miles de dólares por persona para cruceros de lujo de larga duración.

Es importante investigar y comparar las opciones disponibles para encontrar un crucero que se ajuste a tu presupuesto y preferencias personales. Además, ten en cuenta que algunos cruceros ofrecen promociones y descuentos especiales en determinadas épocas del año, por lo que es posible encontrar ofertas atractivas.

