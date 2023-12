Una mujer que radica en Estados Unidos aseguró que logró convertir a su pereza en la clave de su éxito financiero pues en la actualidad genera 370 mil dólares al año laborando desde casa y sin hacer horas extras. Asimismo, explicó por qué está convencida de que trabajar de forma inteligente supera al esfuerzo constante.

Pav Lertjitbanjong, cienítifica de datos de 42 años establecida en Nueva Jersey, sostiene que “desperdició” gran parte de su vida trabajando duro, pero eventos como un matrimonio fallido y una deuda significativa la motivaron a reconsiderar su situación.

Al ser originaria de Bangkok, Tailandia, e hija de inmigrantes de primera generación, sintió la presión de tener que trabajar “diez veces más duro” que los demás; sin embargo, tras su divorcio en 2019 y una deuda de 100 mil dólares por honorarios legales, optó por cambiar de mentalidad.

“En Estados Unidos, la norma predeterminada es dividir los bienes 50/50 en caso de divorcio, pero yo no quería librar una batalla larga con mi ex. No quería llevarme nada”, recordó según informa Yahoo Finance.

Así, decidió adoptar un enfoque más selectivo en su trabajo: rechazó eventos de networking y se enfocó en estrategias específicas para avanzar en su carrera, como identificar a personas exitosas y hacer que entraran en su círculo de amistades.

Trabajar e invertir de forma inteligente, sin esforzarse demasiado

También incursionó en la inversión en acciones, generando alrededor de 126 mil dólares al año. Además, descartó por completo la opción de hacer horas extras y, en vez de renunciar y buscar otro empleo con un sueldo mayor, se quedó con el que ya tenía.

“Soy vaga, pero soy inteligente al respecto”, señaló. “Empecé a pensar ‘¿a quién en la empresa tengo que complacer para ganar más dinero?’ También sabía que mi trabajo me pagaría lo suficiente para mantenerme a flote, pero también quería ingresos disponibles. Entonces comencé a invertir en acciones; siempre me habían interesado. Sabía que me resultaría difícil empezar un nuevo trabajo, así que no me molesté”.

Gracias a esta inversión y un ascenso que obtuvo en enero de 2023, Pav pudo saldar su deuda y, además, adquirió una casa de tres habitaciones por más de un millón de dólares.

Si bien prefiere ahorrar para algún momento de emergencia, la joven admite que tiene como objetivo viajar a Hong Kong y Singapur en 2024.

Por otra parte, Pav compartió sus mejores consejos para volverse millonario desde un “enfoque perezoso”:

Sea eficiente con su pereza: si odia cocinar todos los días, dedique un día del fin de semana a cocinar por lotes para el resto de la semana.

Crea débitos directos para todas tus facturas para no tener que estar pendiente de ellas.

No te molestes en gastar dinero en membresías en un gimnasio: simplemente camina cuando necesites comprar comida.

Evita los eventos de networking, a menos que quieras perder el tiempo haciendo amistades.

