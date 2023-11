En Estados Unidos, los dueños de una cadena de joyerías de lujo han preferido pasar por alto la oportunidad de vender su exitoso negocio familiar. ¿El motivo? Optaron por dejárselo a sus empleados de toda la vida, a quienes no piensan cobrarle por la transacción.

Después de más de seis décadas, Harvey y Maddy Rovinsky, propietarios de Bernie Robbins Jewelers, empresa con tiendas ubicadas en Filadelfia y Nueva Jersey, anunciaron que piensan retirarse tras ofrecer “los relojes más prestigiosos del mundo, una selección de diamantes incomparable y diseñadores universalmente famosos” desde 1962.

“Mi esposa y yo ya no somos niños”, dijo Harvey en conversación con Fox News Digital. “No tenemos ninguna familia en el negocio y necesitamos un camino para la sucesión. Ya sabes, nuestra pista se está acortando y si tenemos un problema con uno de nosotros o con ambos, entonces el negocio desaparece”.

“Hemos estado buscando una manera de continuar, de mantener continuamente empleados a personas realmente excelentes. Muchos de ellos llevan 30 años, 25, 20 años con nosotros. Así que son personas a largo plazo, son como una familia”, añadió sobre quienes se harán cargo de la empresa a partir el próximo año.

Rovinsky aseguró que él y su esposa, que vendió una de sus tiendas exclusivas el año pasado, habían buscado previamente a compradores interesados en adquirir Bernie Robbins Jewelers; sin embargo, la pareja consideró que ninguno estaba “calificado para continuar el legado” del fundador original: Bernie Robbins, padre de Maddy.

Precisamente, este ha sido el objetivo del matrimonio desde siempre, por lo que creen que dejarle las tiendas a los empleados actuales es “lo mejor” para la marca.

“Dijimos: ‘Sabes, esto ha estado frente a nuestras caras todo este tiempo’. En lugar de intentar encontrar un comprador cualificado, ¿por qué no dárselo a personas que ahora lo dirigen con éxito?’”, recordó Harvey.

“Entienden nuestra cultura, entienden lo que queremos. Lo han estado haciendo, lo han estado ejecutando y hemos tenido suerte de que el aspecto económico no fuera una motivación. Así que vamos a continuar el negocio con la gente que sabe cómo manejarlo”, agregó.

Confía en que al negocio le irá bien

El hombre está muy confiado de que los nuevos propietarios de la cadena de joyerías “aman el negocio” y que harán lo posible para que lo continúen y tengan éxito.

Rovinsky, a quien los futuros propietarios le pidieron que continuara trabajando con la empresa, se desempeñará como director ejecutivo una vez que se haga oficial la transición.

“Me siento halagado y honrado de que me hayan pedido que me quede, lo cual estaré feliz de hacer hasta que los moleste lo suficiente y me despidan”, bromeó.

Cabe agregar que Harvey no detalló cuántos empleados recibirán la propiedad de la empresa, pero está previsto que la transición se haga oficial durante el primer trimestre de 2024.

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.