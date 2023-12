Una abuela de Luisiana, Estados Unidos, que fue al hospital por un dolor de cabeza afirmó no poder recordar nada de los últimos 30 años, creyendo que era una adolescente en la década de 1980 cuando despertó tras un episodio severo de amnesia.

En octubre de 2018, Kim Denicola, de 56 años, experimentó una intensa jaqueca y visión borrosa mientras participaba en un grupo de estudio bíblico en Baton Rouge. Cuando despertó en la sala de emergencias de un centro médico, no sabía que estaba casada ni que tenía dos hijos.

“He perdido muchas Navidades, así que es algo importante”, dijo Denicola, ahora de 61 años, en conversación con la cadena WAFB. “Es increíble para mí, como probablemente lo es para otras personas”.

“Nunca en mis sueños más locos me levanté y fui a estudiar la Biblia pensando que me despertaría en el hospital y tendría 60 años”, agregó.

Al despertar, la mujer no sabía que las computadoras existían y que los líderes del país habían cambiado de manos varias veces.

“¿Sabes qué día es hoy, en qué año estás?”, recordó que le preguntaba una enfermera. “Dije: ‘Sí, 1980′. Y ella dijo: ‘¿Puedes decirme quién es el presidente?’ Dije: ‘Sí, Ronald Reagan’. Y ella se detuvo”.

“Las TVs ahora son inteligentes. La TV que recuerdo era una caja que estaba contra una pared y teníamos que levantarnos para cambiar el canal”, añadió, dos meses después de haber despertado.

Mujer de Estados Unidos no recuerda nada de los últimos 30 años de su vida

Así, la estadounidense fue diagnosticada con amnesia extensa, oficialmente conocida como amnesia global transitoria o TGA, pero los médicos aún no pueden determinar la causa exacta incluso después de varias pruebas.

Cinco años después de sufrir la migraña que cambió su vida, la abuela no ha podido recuperar sus recuerdos. De hecho, los médicos creen que es posible que esto nunca ocurra. “Me dijeron que, si para ahora no lo he recuperado, probablemente no lo haré”, indicó.

Aunque Denicola asegura haber estado leyendo su diario en un intento por recobra la memoria, siente que lee los recuerdos de otra persona.

A pesar de lo anterior, ha vuelto a encender su amor por su esposo y pudo ver crecer a sus hijos a través de historias y fotos.

Aunque podría haber perdido 30 años de su vida, la mujer está decidida a vivir el tiempo que le queda de la mejor manera. “Puede que haya perdido mis recuerdos, pero ¿adivina qué? Podemos crear nuevos”, concluyó.

¿Qué es la amnesia global transitoria (TGA)?

La Amnesia Global Transitoria (TGA) es un fenómeno médico caracterizado por la pérdida temporal y súbita de la memoria a corto plazo. Afecta principalmente a personas de mediana edad y mayores, siendo más común en aquellos mayores de 50 años.

Esta condición se manifiesta como un episodio repentino en el cual la persona experimenta una incapacidad temporal para formar nuevos recuerdos; sin embargo, la memoria a largo plazo y otras funciones cognitivas suelen permanecer intactas.

Los episodios de TGA a menudo están asociados con situaciones de estrés, actividad física intensa o incluso la realización de actos cotidianos como el coito. Aunque los síntomas pueden ser alarmantes, la TGA generalmente es de corta duración y se resuelve por sí sola.

A pesar de su naturaleza temporal, los médicos aún no comprenden completamente la causa exacta de la TGA, y algunos pacientes pueden experimentar recurrencias. Rara vez resulta en consecuencias graves o permanentes para la salud.