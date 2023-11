Jasmine Taylor es una mujer de Estados Unidos que alguna vez enfrentó una abrumadora deuda de $70 mil que no la dejaba vivir tranquila; sin embargo, su situación cambió radicalmente y ahora está a punto de convertirse en millonaria. ¿Cómo logró algo así?

Según contó la nacida en Texas, a inicios de 2021 perdió su empleo y tuvo dificultades para llegar a fin de mes. El origen de sus problemas: estaba ahogada en una deuda de $60 mil en préstamos estudiantiles y otros $9 mil en facturas médicas y tarjetas de crédito.

Fue entonces cuando, mediante las redes sociales, descubrió el ‘cash stuffing’ (relleno de efectivo), un antiguo método de administración de dinero que consiste en evitar el uso de tarjetas de débito y crédito y colocar el efectivo en sobres designados para determinados pagos tales como alquiler, comestibles, compras, etc.

“Guardo dinero en sobres para los billetes. Guardo dinero para gastos variables, que son gastos semanales”, dijo la mujer en conversación con el medio CNBC. “Luego también se reserva dinero para ‘fondos de amortización’, que son como pequeñas cuentas de ahorro a corto o largo plazo”.

Esta práctica terminó cambiando la vida de Taylor pues se dio cuenta de que no estaba administrando bien su dinero. Asimismo, se percató de que estaba gastando más dinero del que presupuestaba mensualmente.

“Pasé de usar una tarjeta de crédito y no entender realmente a dónde iba mi dinero a tener que manejarlo de manera tangible. Hay un dinero que no está contabilizado y que estaba desperdiciando de manera frívola e impulsiva”, explicó. “Cuando lo sumas todo al final del mes, son $400 o $500, y me pregunto por qué tengo dificultades para pagar ciertas facturas o para llegar al siguiente cheque”.

Tras mejorar su situación financiera, creó su propio negocio

La estadounidense afirmó que ahorró mil dólares en su primer año de acumulación de efectivo y que había logrado pagar $32 mil de su deuda.

Fue así como, tras mejorar su situación financiera, empezó a compartir el proceso en su cuenta de TikTok. Posteriormente, utilizó su cheque de estímulo de $1200, otorgado durante la pandemia, para lanzar Baddies and Budgets, su propia línea de carpetas de presupuestos, planificaciones, sobres etiquetas y rastreadores de gastos.

Según el medio citado, su emprendimiento recaudó casi 250 mil dólares desde abril hasta finales de 2021. Desde entonces, su negocio creció rápidamente y su línea de productos se expandió a otros públicos.

“Muchas personas que nos compran son personas que hacen presupuestos y ahorran, pero también hay personas que nos compran porque nuestras cosas son muy lindas”, señala la emprendedora. “Ellos eran los que querían tazas y llaveros”.

En 2022, la empresa recaudó cerca de $850 mil, mientras que este año esperan alcanzar el millón de dólares.

“Las mismas cosas que le enseño a mi audiencia, todavía las uso en mi vida diaria”, aseguró Taylor, añadiendo que se da un salario semanal de 1200 dólares y reinvierte el resto en su negocio.

¿Qué es el ‘cash stuffing’?

El “cash stuffing” es la práctica de guardar determinadas cantidades de dinero en efectivo en sitios inusuales o poco convencionales, como en el interior de objetos, muebles o sobres para destinarlos a pagos fijos mensuales. De esta manera, se puede tener un registro claro sobre el efectivo disponible y gastado en cada categoría.

Algunas de las ventajas son que, al guardar el dinero en lugares no tradicionales, se puede reducir la posibilidades de gastos innecesarios, robos o pérdidas. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el “cash stuffing” no genera intereses ni rendimientos financieros. Asimismo, dependiendo de la jurisdicción y las leyes locales, esta práctica puede ser considerada como evasión de impuestos, lo que conlleva a riesgos legales.