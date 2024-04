Dave Pascoe, un hombre de 61 años nacido en Michigan, asegura haber descubierto lo que él considera la fórmula para mantener su edad biológica equivalente a la de una persona de 38. Este autodenominado “biohacker a tiempo completo” desarrolló un conjunto de prácticas diseñadas para contrarrestar el proceso de envejecimiento. Su rutina diaria no solo abarca aspectos físicos, sino también mentales y emocionales. ¿Qué incluyen exactamente estos hábitos y cómo ha logrado mantenerse tan juvenil? Conoce sus secretos.

Pascoe, ingeniero de seguridad de redes retirado, ha compartido abiertamente sus estrategias en su sitio web, donde detalla sus elaborados planes de dieta y ejercicios.

“No deseo que mi esperanza de vida expire antes de mi esperanza de vida”, dijo el estadounidense, según consignó el medio New York Post. “Mi objetivo es igualarlos lo más posible. Mi expectativa es vivir al menos hasta los 95 años en excelente forma... si no mucho más allá de los 110 años, si Dios quiere”.

El hombre es un firme defensor de la toma de suplementos, llegando a consumir hasta 158 de ellos diariamente, con el objetivo de maximizar su salud y longevidad.

Su día comienza de manera natural, sin despertador, aunque suele estar de pie antes del amanecer. Inmediatamente después, lleva a cabo una rigurosa rutina que incluye estiramientos, ejercicios en un mini trampolín, cuidado dental y una ingesta masiva de suplementos.

A continuación, busca exponerse al sol caminando o corriendo a paso ligero, agregando un entrenamiento P90X que se centra en ejercicios de fuerza, cardio, artes marciales, yoga y estiramientos.

A diferencia de otras personas que buscan vencer el paso del tiempo, no suele contar las calorías ni ser tan estricto en sus rutinas. (Foto: Dave Pascoe)

No es tan estricto con sus rutinas

A lo largo del día, Pascoe sigue una alimentación balanceada, rica en alimentos orgánicos y nutrientes esenciales; sin embargo, destacó la importancia de la flexibilidad en sus rutinas, reconociendo que la vida está llena de imprevistos que pueden alterar lo planeado.

“Mi ‘tiempo para mí’ es extremadamente importante, así que lo programo, pero no dejaré pasar la oportunidad de pasar tiempo de calidad con los demás. Como hombre soltero que vive solo, cambiaré ese ejercicio, sesión de sauna o biohack por tiempo de calidad conectado, siempre. Un solo día sin hacer algunas rutinas no me matará”, explica.

Además de sus prácticas de “biohacking”, incorpora cuidados especiales para su piel y su bienestar emocional. Utiliza productos como sueros y cremas y dedica tiempo a la meditación y la gratitud diaria, antes de concluir su día con una lista mental de bendiciones.

Curiosamente, y a diferencia de otras personas que siguen el mismo camino, Pascoe asegura que no tiene la costumbre de contar las calorías.

“Al limitar los carbohidratos simples la mayor parte del tiempo, como todo lo que quiero sin aumentar de peso y aparentemente sin aumentar mi tasa de envejecimiento”, agregó.

Aunque sus prácticas de “biohacking” pueden parecer costosas, el hombre afirma que gasta en ellas alrededor de 30 mil dólares al año, una suma considerablemente menor que la inversión del famoso biohacker Bryan Johnson, quien gasta 2 millones de dólares anuales en su búsqueda de la juventud eterna.

