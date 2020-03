¿Qué pasó con la bebé cuya desaparición no fue denunciada por su madre Megan Boswell?

Un hecho que ha generado mucho misterio se ha registrado en Tennessee, Estados Unidos, donde una bebé de 15 meses desapareció en diciembre del año pasado, pero curiosamente su madre no denunció el caso, sino hasta después de siete semanas de que no tuviera rastros de ella.

Aunque este suceso ya se dio a conocer el 18 de febrero y en un principio se ordenó el arresto de la progenitora de la pequeña, su abuela y la actual pareja de esta última; solo la madre de la niña está detenida en la cárcel del condado de Sullivan desde el 25 de febrero por un cargo de denuncia falsa.

Sin embargo, el hallazgo en los últimos días de un cuerpecito en una propiedad de un pariente de Megan Boswell, madre de la bebé, ha llamado la atención de las autoridades, quienes investigan el caso. A continuación, todo lo que se sabe del paradero de Evelyn Boswell.

DESAPARICIÓN DE EVELYN BOSWELL

La policía tomó conocimiento de la desaparición de Evelyn Boswell, una bebé de 15 meses de edad, el pasado 18 de febrero luego de que su abuelo advirtiera que desconocía el paradero de la menor. Al recoger la denuncia se activó la alerta ámbar.

De acuerdo con reportes iniciales, la bebé fue vista por última vez el 26 de diciembre, aunque posteriormente las autoridades situaron la fecha más cerca de mediados de ese mes, debido a las inconsistencias en la versión que dio su madre Megan Boswell y el hecho de que una niñera aseguró haberla visto antes.

“Encontrar a Evelyn es nuestra principal preocupación y prioridad en este momento. Este caso no se parece a nada en lo que haya trabajado antes. Tenemos a una chica que no ha sido vista por sus padres o ciertos miembros de la familia en casi dos meses, y solo fue reportado esta semana”, dijo en ese momento el jefe de policía del condado Jeff Cassidy.

Para agilizar el hallazgo, la Oficina de Investigaciones de Tennessee escribió en su cuenta de Twitter: “Evelyn fue vista por última vez vistiendo un chándal rosa, zapatos rosas y un lazo rosa”, al mensaje acompañó varias fotos. Según los datos difundidos por las autoridades, Evelyn mide 60,96 cm de alto (2 pies) y pesa 12,7 kilogramos (28 libras). Tiene cabello rubio y ojos azules.

Una de las fotos que publicó TBI para encontrar a Evelyn Boswell tras conocer su desaparición (Foto: TBI)

CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES

Mientras las indagaciones avanzaban, los oficiales se percataron de las contradicciones en los que había caído la madre de la pequeña. “Durante el transcurso de la investigación, determinamos que algunas de las declaraciones que nos dio Megan Boswell eran falsas. Muchas de ellas han demorado nuestra investigación para encontrar a Evelyn. En consecuencia, hemos presentado cargos por reportes falsos. La historia cambia cada vez que hablamos con ella. Y hablo en serio cuando digo que sucede cada una de las veces”, señaló Cassidy en una conferencia de prensa que dio una semana después de la denuncia.

Otra de las versiones que dio a los medios locales fue cuando la arrestaron, ella aseguró que su hija desapareció el día en el que su madre debía cuidarla. “Se suponía que ella se haría cargo, pero eso no fue lo que finalmente pasó”.

Al respecto, la abuela de la niña no quiso responder ante tal aseveración y lo único que manifestó fue que le gustaría “volver y resolver esta situación con mi nieta”.

Pero eso no fue todo, pues Megan volvió a contradecirse diciendo que su bebé estaba con su padre, con quien se iba a encontrar en una tienda en Colonial Heights para que se la entregara, pero el progenitor, quien pertenece al Ejército de Estados Unidos, estaba en Louisiana la fecha que señaló la mujer.

Asimismo, un hombre que dijo haber tenido una cita con Boswell en diciembre, aseguró a un periodista que nunca vio a la niña.

Megan Boswell entrando a la corte este 9 de marzo para testificar sobre la desaparición de su bebé de 15 meses (Foto: captura TBI | wate.com)

MADRE DE LA BEBÉ SE DEFIENDE

Megan, quien tenía la custodia de su hija, negó estar involucrada en la desaparición de Evelyn y aseguro que demoró en denunciar el hecho porque “conocía a la persona que la tenía y no quería que se escapara con ella”.

La última publicación en redes sociales que hizo la joven madre fue el 6 de septiembre de 2019. Esa fecha subió fotos y escribió: “No soy la mejor madre del mundo, pero me esfuerzo tanto por esta pequeña belleza. Pueden decir lo que quieran sobre que soy una madre joven, pero te prometo que mi vida es mucho mejor con este ángel. Mi vida no se arruinó cuando la tuve, ella me dio un propósito y una razón para despertarme todos los días y mejorarme. ¡No hay amor como el amor de tu hijo!”.

ARRESTAN A LA ABUELA DE LA BEBÉ

Del mismo modo, la madre de Megan y abuela de Evelyn, Angela, también fue arrestada junto a su actual pareja identificada como William McCloud tras ser acusados de estar en posesión de un vehículo robado.

Según la policía, la unidad ya había sido identificada por ellos y pensaban que los ocupantes podrían saber del paradero de la pequeña.

HALLAN RESTOS DE UNA BEBÉ

La noche del 6 de marzo, los restos de una bebé fueron encontrados en una propiedad que pertenecía a un miembro de la familia de Megan Boswell, en Blountville. La Oficina de Investigación de Tennessee señaló que se trataría de Evelyn.

Ahora se está a la espera de la autopsia para determinar las causas del deceso. En tanto, Megan Boswelll, de 18 años, continúa detenida.

Evelyn Boswell desapareció en diciembre de 2019, pero su desaparición recién se supo el 18 de febrero (Foto: Facebook)

MADRE DE EVELYN ESTÁ EMBARAZADA

Megan Boswell, madre de la pequeña Evelyn, dio a conocer que está embarazada y que por su estado no puede ser sometida a una prueba de polígrafo, informó News 5.

Debido a esta situación, la Oficina de Investigación de Tennessee señaló que está esperando su política sobre la administración de las pruebas.

MEGAN HIZO DECLARACIONES INCULPATORIAS

Megan Boswell apareció en la corte penal tres días después de que se encontraron restos humanos en la casa de uno de sus parientes.

Un agente del TBI actualizó la información sobre el caso de la desaparición de la menor y dijo que la corte aumentó la fianza de Megan de $ 25.000 a $ 150.000. Respecto al hallazgo del cuerpecito, mencionó que la edad, el tamaño y las características encontradas en el cadáver coincidían con la descripción de Evelyn Boswell.

“La ropa descrita en la entrevista con la señora Boswell era la ropa exacta que se encontró en esa niña. Había varias ropas para niña, pañales, juguetes. Ese tipo de cosas que habrían pertenecido a Evelyn", dijo el agente Brian Fraley en su testificación.

Otro momento clave fue cuando el juez le preguntó a Fraley sobre las versiones que Megan hizo durante las entrevistas con los investigadores y si estas habían tenido algún tipo de declaración inculpatoria (incriminatoria o de culpabilidad), a lo que el agente respondió que “sí”. El caso continúa, publicó el portal wate.com.

