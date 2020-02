“The Trial of Gabriel Fernández”: ¿qué pasó con su madre, Pearl Fernández?

Gabriel Fernández, un niño latino de solo ocho años, fue torturado y asesinato de una escalofriante manera, su historia será contada a través de un documental que será transmitido vía Netflix. “The Trials of Gabriel Fernández” aborda el crimen del menor a manos de su propia madre y padrastro, un caso que en 2013 conmocionó Estados Unidos. Además, explora los fallos y errores del sistema de protección a menores en Estados Unidos.

“Los juicios de Gabriel Fernández”, en su traducción al español, promete mostrar el caso judicial llevado a cabo en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en contra de la madre del niño, Pearl Fernández, del padrastro Isauro Aguirre, y de cuatro empleados del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS): Stefanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Bom y Gregory Merritt.

¿Qué pasó con Pearl Fernández? La madre del pequeño Gabriel se declaró culpable de un cargo por asesinato y de una imputación agregada al caso debido a las torturas que sufrió la víctima a manos de la acusada y su pareja, Isauro Aguirre. El hombre recibió la pena de muerte en 2018 y Fernández a cadena perpetua, sin opción de libertad condicional; además, se le negó la posibilidad de apelar su pena o interponer otro reclamo legal relacionado con el asesinato de su hijo.

Ese se trató de uno de los casos de abuso infantil que más ha indignado a la comunidad del sur de California y logró despertar el interés nacional por las atrocidades cometidas contra el pequeño Gabrielito. Ahora, gracias a la producción dirigida por Brian Knappenberger, el mundo conocerá el caso.

LA SENTENCIA DE PEARL FERNÁNDEZ

Cuando Pearl Fernández y su pareja Isauro Aguirre fueron encontrados y detenidos, la fiscalía de Los Ángeles solicitó inicialmente la pena de muerte para ambos. Un gran jurado los acusó por cargos de asesinato y una circunstancia especial de tortura. Sin embargo, solo Aguirre terminó enfrentando la pena de muerte. ¿Por qué fue distinto con la mujer?

Luego se supo que cuando se llevaba a cabo el juicio, Fernández fue evaluada por la psicóloga clínica Deborah S. Miora, quien concluyó que tenía una capacidad intelectual severamente limitada que la dejó "prácticamente incapaz de usar el pensamiento para guiar su comportamiento y moderar sus reacciones emocionales".

También salió a la luz que la mujer tiene trastorno depresivo, discapacidad del desarrollo, posible trastorno de personalidad y de estrés postraumático. Asimismo, afirmó que fue abusada por su madre y todas las parejas románticas anteriores, incluido Aguirre, y violada por varios hombres.

“Cada centímetro de Gabriel estaba magullado e hinchado. Su piel era de color negro y azul”, declaró en el juicio Emily Rebar, una de las enfermeras que atendió al niño antes de morir. (Foto: Unvision)

Pese a los resultados de su evaluación psicológica y a sus afirmaciones, muchos miembros de su familia y amigos se presentaron para decir que ella fue quien abusaba del menor. Incluso, se dio a conocer que tenía un cargo de violencia doméstica en su contra.

Cinco años después de la muerte de su hijo, Pearl Fernández se declaró culpable de un cargo de asesinato en primer grado y admitió la acusación de circunstancias especiales de asesinato intencional por tortura. Así, la mujer fue condenada a cadena perpetua en junio de 2018. Actualmente se encuentra recluida en la prisión para mujeres del estado de Chowchilla, una ciudad ubicada en el condado de Madera en el estado estadounidense de California.

El hecho que admitiera haber cometido un asesinato intencional fue crucial para salvarse de la muerte, puesto que el argumento principal del abogado de Aguirre era que él no era culpable, o al menos no culpable de lo que afirmaban que era, porque, aunque cometió estos actos atroces, no fue con la intención de asesinar.

Antes de ser sentenciada, Pearl Fernández declaró: "Todos los días, desearía tomar mejores decisiones. Desearía haber salvado a Gabriel”.

Un gran jurado acusó a Pearl Fernández e Isauro Aguirre por cargos de asesinato y una circunstancia especial de tortura. Sin embargo, solo Aguirre terminó enfrentando la pena de muerte (Foto: YouTube)

¿QUÉ PAPEL JUGÓ PEARL FERNÁNDEZ EN EL ASESINATO DE SU HIJO?

El 22 de mayo de 2013, fecha en que se encontró el cuerpo del pequeño Gabriel, Fernández llamó al 911 para informar un incidente, en la comunicación afirmó que su hijo se había golpeado la cabeza con un tocador. Cuando los paramédicos llegaron al lugar lo encontraron inconsciente, pero también descubrieron que su cráneo estaba agrietado, tenía tres costillas rotas, sus dientes golpeados con un bate y sus pulmones e ingle gravemente heridos por perdigones.

Gabriel Fernández de ocho años fue declarado con muerte cerebral y murió dos días después.

Si bien no sabe exactamente qué papel jugó la madre la noche en que torturaron al pequeño Gabrielito y aunque se declaró culpable de tener un papel en las tortuosas acciones que resultaron en su muerte, durante el juicio de Aguirre, salieron a la luz más abusos, que se le atribuyeron a él y no a ella.

Se reveló, por ejemplo, que Aguirre ató, azotó y amordazó a Gabriel, y lo obligó a comer arena para gatos y heces. Y que Fernández era consciente de lo que sucedió; además, hablaban con frecuencia a través de mensajes de texto sobre lo que le hacían pasar al niño.

Aguirre ató, azotó y amordazó a Gabriel, y lo obligó a comer arena para gatos y heces. Fernández era consciente de lo que sucedía (Foto: AP)