La mujer de 80 años que cose 50 mascarillas al día para donarlas a quienes más las necesitan

Margarita Gil Baro es una mujer de 84 años que vive en Jerez de la Frontera, ciudad ubicada en la zona sur de España. Ella está al tanto de la crisis que atraviesa su país por el brote de coronavirus, y sabe que hacen falta mascarillas para los miles de profesionales que están librando una dura batalla para hacer retroceder a la enfermedad.

“Yo no puedo estar de brazos cruzados viendo cómo pasa esto, enterándome de que cada vez hay más enfermos y más muertos. Me voy a poner a hacer mascarillas”, dijo. Poco después, se sentó en su vieja máquina de coser Sigma y, en un día, hizo 50, cosiendo desde las 9 de la mañana a las 3 y de las 4 hasta las 8.

Su inspiradora historia se volvió tendencia tras ser publicada en Twitter y Facebook.

Fue costurera, parió a 7 hijos y los sacó a todos adelante con su máquina de coser. A sus 84 años y confinada en su casa de Arcos de la Frontera, hace mascarillas entre 8 y 9 horas al día para "ayudar". https://t.co/xBM61VyJ3y — EL MUNDO (@elmundoes) March 22, 2020

Nació un 4 de diciembre de 1935 y empezó a trabajar como costurera a los diez años. Su talento la llevó a coser para varios diseñadores de renombre y también fue capaz de crear vestidos de novia y trajes de comunión, lo que le permitió convertirse en una de las mejores costureras de su pueblo, contó su hijo Domingo en conversación con El Mundo de España.

Fue amante del teatro y trabajó como actriz para una empresa amateur. Además, fue la primera mujer que presidió la Asociación de Adultos de la localidad gaditana y fue capaz de obtener su título de educación secundaria recién a los 73 años.

Domingo recuerda que, poco antes de que la crisis por el coronavirus estallara, su madre recordó la difícil situación que vivió durante la posguerra, periodo que siguió a la guerra civil española. “También me dijo lo pasaron muy mal. Me contó que, en la época de más hambruna de Jerez, donde ella vivía de pequeña, a mayores penalidades más se ayudaban los vecinos”, cuenta su hijo.

“Si ahora nos mandan el confinamiento, y hoy tenemos playstation, internet, las tablets, las televisiones llenas de canales, y hablamos entre nosotros por videollamada... cómo es posible que nosotros, que entonces no nos quejábamos, nos quejemos ahora porque no se puede salir a la calle”, agrega, haciendo un llamado para que sus compatriotas no dejen sus hogares durante lo que dure el estado de alarma en España.

