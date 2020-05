Ya es viral en Facebook. Muchos aún creen que son inmunes al coronavirus. Las personas salen a las calles como si no existiera peligro alguno y hacen su vida con normalidad; sin embargo, de un momento a otro la enfermedad puede tocar a tu puerta. Debemos siempre estar alerta. Casos como el de Irving Hernández nos hacen tomar conciencia.

El pasado jueves, el padre de Irving falleció en el Hospital General 8 del IMS de la Ciudad de México, pero al solicitar sus resto, se llevó una gran sorpresa de la que aún no sale de su asombro. No era el cuerpo de su padre.

El hombre ingresó al hospital por un cuadro de neumonía y dos tumores, pero conforme pasó el tiempo, su condición empeoró hasta llevarlo a la muerte. Le indicaron al hijo que fue Covid-19 pero nunca existió una prueba clara que lo demostrara.

Con el gran dolor encima, Irving decidió realizar todos los procedimientos para que su padre descanse en paz. Acudió al hospital, recogió los supuestos restos, pero al poco tiempo, el personal médico le comentó que no encontraban el cuerpo ni tenían dato respecto a su paradero.

La morgue se encontraba vacía y no encontraban el paradero del cuerpo. Irving pidió hablar con el director. De inmediato la historia se viralizo en Facebook.

“Me dijeron que lo iban a buscar, que ellos en realidad no sabían si estaba vivo o muerto, que no tenían el dato exacto y no sabían nada. Que yo estaba en mi derecho de demandar, que yo decidía si hacía algo o no”, señaló Irving.

En el proceso, Irving también exigió que se le realizara a él y a su familia la prueba de Covid-19, la cual le condicionaron a cambio de firmar un documento en el que aceptaba las cenizas ofrecidas, incluso, le prometieron una prueba de ADN para comprobar que fueran las de su padre.

Irving no firmó ningún documento, ya que él quiere que le entreguen el cuerpo de su padre, y que no puede recibir cenizas de alguien que no conoce.

El siguiente paso que tomó fue asistir al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, le señalaron que levantarían el acta, pero su caso era muy difícil y que no pasaría.

Su último intento se dio en la Agencia 50 del MP, en Cuauhtémoc, ya que busca solución a su situación, en la que aseguró que también se encuentran dos familias más.

