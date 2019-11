Facebook viral | Grande es el dolor que experimenta una persona cuando pierde para siempre – y peor de forma trágica – al amor de su vida. No obstante, el tenerlo presente a cada instante y recordarlo con sentimiento es la mejor forma de demostrarle, aunque se encuentre en otro plano, que el verdadero amor trasciende más allá de la vida terrenal.

En Facebook se dio a conocer la historia de Vanessa Lanktree, una fotógrafa canadiense de 29 años que hace cinco quedó viuda de una forma inesperada y difícil de asimilar. Eric, su esposo, falleció en 2014 en un accidente de moto poco después de celebrar su segundo aniversario de bodas. El trágico hecho ocurrió durante un viaje que este hizo a Estados Unidos junto a algunos familiares.

Vanessa, a pesar de que ya se encuentra en una nueva relación, no encontró mejor forma de recordar a su difunto esposo que tomándose una foto cada año con el vestido de novia que usó en su matrimonio, allá por 2012.

“Eric fue increíble. Fue paciente, amable, trabajador. Me amaba y podía verlo en la forma en que me miraba. Me conocía como un libro”, indicó Vanessa, según reproduce Cbc.ca.

Vanessa y su fallecido esposo Eric se casaron en septiembre de 2012. Dos años después, en noviembre de 2014, él falleció en un accidente de moto en Estados Unidos | Foto: Facebook / Vanessa Lanktree

La joven y su difunto esposo se conocieron en 2006 cuando ambos eran estudiantes de secundaria. En diciembre de 2011, años después de que empezaron a salir, Eric le propuso matrimonio. La boda se celebró meses después, en septiembre de 2012.

“El día de nuestra boda fue más que perfecto. Estábamos rodeados de tanto amor ese día. Me casé con mi mejor amigo”, recordó. “Cuando entré en la iglesia y doblé la esquina, él estaba llorando. Nunca esperé eso. Sabía que me iba a casar con el hombre adecuado”, añadió.

El 8 de septiembre de 2016, fecha en la que habría cumplido su cuarto año de casada, Vanessa dio inicio a la tradición de fotografiarse vestida con su traje de novia. Según contó, el vestido aún se encontraba en su empaque original y algo sucio desde el día del enlace. Para hacer el momento más especial, puso la canción del día de su matrimonio, Making Memories of Us, de Keith Urban.

“Se sintió tan bien ponerme el vestido. Me encanta ponérmelo y me sentí bien, me sentí bien ese día y todavía me siento bien”, afirmó.

