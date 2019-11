Facebook viral | Kaylee Schmidt y su prometido Orion Metheny habían pasado cinco años felices juntos. Solo hubo una cosa en la que no estuvieron de acuerdo: a Orion nunca le gustó la idea de tener una mascota en su hogar.

Si bien ama a los animales, Orion no estaba seguro de querer uno. Kaylee, por otro lado, había crecido con gatos y temía mudarse de la casa de su familia tras casarse porque tendría que dejar atrás a su amada gata de la familia, Nala.

Sin embargo, ella no sabía que su prometido tenía una sopresa.

“Sabía que estaba triste por dejar a Nala”, confesó Kaylee a The Dodo. “He hablado de querer un gato una vez que nos casemos. Sabía cuánta alegría me traería un gato. Así que el día de la boda parecía una oportunidad perfecta”, añadió.

Cuando Orion se enteró de una pequeña gatita que había sido abandonada y se encontraba deambulando por su vecindario, supo que esa debía ser. Decidió adoptarla y sorprender a su futura esposa con ella el día de su boda. Cuando le contó al fotógrafo de su boda, Megan O’Dell, de Wild and Wonderful Photography, sobre su plan, no podía estar más emocionada.

El día de la boda, el 19 de octubre, O’Dell preparó a la pareja para sus fotos de “primer vistazo”, donde se verían bien vestidos justo antes de su ceremonia. Mientras Kaylee esperaba, Megan le dijo que Orion tenía una sorpresa para ella.

“Tengo que admitir que una parte de mí tenía esperanzas para un animal, pero no pensé que realmente sucedería”, dijo Kaylee. “Orión parecía bastante aprensivo acerca de tener un gato cuando habíamos hablado de ello en el pasado. Además, mientras me daba la vuelta todavía, no podía escuchar ningún animal haciendo ruidos, así que pensé que la sorpresa debía ser otra cosa”, contó.

Finalmente, Kaylee se dio la vuelta, y no podía creer lo que veía cuando vio a su prometido sosteniendo a la gatita que luego llamó Chloe.

“Creo que lo primero que dije fue: ‘¡Cállate!’, Estaba totalmente conmocionada y no podía creer que tuviera una gatita con él”, dijo Kaylee. “¡Entonces me emocioné cuando procesé que este era nuestro gatito para mantener!”, agregó.

El tipo que 'no quiere mascotas' finalmente se rinde el día de su boda. La historia es viral en Facebook. (Wild and Wonderful Photography)

