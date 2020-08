Kenneth Felts es un hombre de 90 años que ha decidido hacer una importante revelación al mundo. A través de una emotiva publicación realizada en Facebook , que no ha tardado en volverse viral , este estadounidense declaró ser gay y ocultarlo desde los 12 años.

Felts, quien vive en Colorado, contó que si bien tenía claros sus sentimientos desde que era bastante joven, decidió ocultarlo debido a que su familia era bastante conservadora. Además, creció en una época en la que la homosexualidad no solamente era mal vista, sino que también era ilegal.

“Si confesabas tu homosexualidad, te lo jugabas todo -tu vida, tu trabajo, todas tus amistades; y te clasificaban como un pervertido automáticamente”, declaró.

El hombre le contó a la CNN que su familia le inculcó la religión desde niño, por lo que “si salía del armario, probablemente iría al infierno”. Esto lo llevó a ocultar su orientación en el colegio, en la universidad, e incluso durante el tiempo que sirvió al ejército de su país durante la Guerra de Corea.

No obstante, esto no se convirtió en un impedimento para tener romances. El más importante, según comenta, se dio cuando estaba en la Marina de los Estados Unidos. Se enamoró de un joven llamado Phillip Jones, con quien tuvo una relación estable de dos años y con el que incluso convivió.

Fue el propio Felts quien, en ese entonces, decidió terminar con la relación debido a que era cercano a una iglesia que no aprobaba la homosexualidad, lo que le hizo sentir que todo lo que hacía estaba mal.

Algunos años después, conoció a una mujer en su grupo parroquial con la que se casó y tuvo una hija, pero de la que se separó en 1980. En ese entonces tampoco se atrevió a confesar su orientación por temor a perder la custodia de su hija, lo que le hizo creer que no le quedaba de otra que llevarse su secreto “a la tumba”.

Sin embargo, sería su propia hija quien, en 1995, le confesó a su padre que era homosexual, lo que casi lleva al hombre a confesar su secreto, pero decidió no hacerlo.

Tuvieron que pasar 25 años para que Felts revelara que es homosexual. Él afirma que la cuarentena le brindó el tiempo necesario para reflexionar en “lo rápido que se va la vida” y a “no desperdiciar más oportunidades”. Es así que realizó una publicación con la esperanza de reencontrarse con Phillip, su amor de juventud a quien no ha podido olvidar. Lamentablemente, un familiar de su ex pareja le respondió y le contó que el hombre falleció en 2014.

“Fue el amor de mi vida. Mi primer y gran amor ha fallecido”, escribió Felts en Facebook, “Según me cuenta su sobrina vivió una vida plena y feliz. Su pareja de muchos años falleció hace años y Phillip vivió solo durante el resto de su vida. Siento que compartí con él los mejores años de su juventud y él ciertamente convirtió los míos en memorables. Siempre le recordaré y le apreciaré por ello. Le amé con el corazón durante años, y ahora se ha ido. Es muy frustrante estar tan cerca y aún así, no poder alcanzar a mi amor perdido. Es muy doloroso no haber podido decir adiós. Pero el mundo entero sabe ahora lo que me amaba y lo bueno que era mientras estuvimos juntos. Mi corazón se ha convertido en piedra y necesito llorar para hacer desaparecer mi pena. Descansa en paz, Phillip”.

Sin dudas, una dura noticia para él, aunque ahora afirma sentirse feliz de poder contarle el mundo sus sentimientos. Esto lo ha llevado a convertirse en un ícono de valentía para miles de usuarios en redes sociales que le expresaron su apoyo y admiración.

